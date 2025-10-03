scorecardresearch
 

Feedback

कर्नाटक: कांग्रेस विधायक ने रखा 9 दिन का व्रत, डीके शिवकुमार को 2025 के आखिर तक CM बनाने की प्रार्थना

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक डॉ. रंगनाथ ने नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखा और डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की कामना की. रंगनाथ ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि शिवकुमार 2025 के अंत तक मुख्यमंत्री बनें. रंगनाथ

Advertisement
X
डीके शिवकुमार. (Photo: ITG)
डीके शिवकुमार. (Photo: ITG)

कर्नाटक की सियासत में पावर शेयरिंग को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक डॉ. रंगनाथ ने एक अनोखा कदम उठाया. कुनाल विधानसभा सीट से विधायक रंगनाथ, जो डीके शिवकुमार के रिश्तेदार भी हैं, ने नवरात्रि पर 9 दिन का व्रत रखा. लेकिन इस दौरान उन्होंने माता रानी से खुद के बजाय डीके शिवकुमार के लिए प्रार्थना की.

रंगनाथ ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि साल 2025 के अंत तक शिवकुमार मुख्यमंत्री बनें. उन्होंने हाल ही में यह भी बयान दिया था कि शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें नोटिस जारी किया है.

पावर शेयरिंग पर शिवकुमार का जवाब

सम्बंधित ख़बरें

Tata Airbus H125 Helicopter
माउंट एवरेस्ट पर उतरने वाला हेलिकॉप्टर बनाएगी TATA 
karnataka congress power sharing rumors
'सिद्धारमैया 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे', डीके शिवकुमार ने खारिज की कांग्रेस में पावर शेयरिंग की अटकलें 
dk shivkumar cm sidda
कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? विधायक के बयान पर आया सिद्धारमैया का जवाब 
गरबा से गंगा आरती तक... नवरात्रि में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 डेस्टिनेशंस 
Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar rules out Bengaluru congestion tax, cites infrastructure projects to ease traffic.
बेंगलुरु में नहीं लगेगा कंजेशन टैक्स, डिप्टी CM बोले- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस 

एक दिन पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी में पावर शेयरिंग से जुड़ी सभी अटकलों को नकार दिया. उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करना किसी को मंजूर नहीं है.

'कांग्रेस नेता सिर्फ हाईकमान के आदेशों का पालन करते हैं'

शिवकुमार ने चेतावनी दी थी कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता सिर्फ हाईकमान के आदेशों के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि उनके लिए पार्टी व्यक्ति से ज्यादा अहम है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा था कि 'वो अपनी क्रांति की बात करें, हम उन्हें सुई-धागा देंगे ताकि वे अपनी फटी हुई पार्टी को सी सकें.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement