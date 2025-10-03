कर्नाटक: कांग्रेस विधायक ने रखा 9 दिन का व्रत, डीके शिवकुमार को 2025 के आखिर तक CM बनाने की प्रार्थना

कर्नाटक की सियासत में पावर शेयरिंग को लेकर चल रही अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक डॉ. रंगनाथ ने एक अनोखा कदम उठाया. कुनाल विधानसभा सीट से विधायक रंगनाथ, जो डीके शिवकुमार के रिश्तेदार भी हैं, ने नवरात्रि पर 9 दिन का व्रत रखा. लेकिन इस दौरान उन्होंने माता रानी से खुद के बजाय डीके शिवकुमार के लिए प्रार्थना की.

रंगनाथ ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि साल 2025 के अंत तक शिवकुमार मुख्यमंत्री बनें. उन्होंने हाल ही में यह भी बयान दिया था कि शिवकुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें नोटिस जारी किया है.

पावर शेयरिंग पर शिवकुमार का जवाब

एक दिन पहले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी में पावर शेयरिंग से जुड़ी सभी अटकलों को नकार दिया. उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करना किसी को मंजूर नहीं है.

'कांग्रेस नेता सिर्फ हाईकमान के आदेशों का पालन करते हैं'

शिवकुमार ने चेतावनी दी थी कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता सिर्फ हाईकमान के आदेशों के मुताबिक चलेंगे, क्योंकि उनके लिए पार्टी व्यक्ति से ज्यादा अहम है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज कसा था कि 'वो अपनी क्रांति की बात करें, हम उन्हें सुई-धागा देंगे ताकि वे अपनी फटी हुई पार्टी को सी सकें.'

