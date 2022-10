Kalyani M4: कश्मीर बॉर्डर पर तैनात स्वदेशी वॉर व्हीकल, 50KG का IED विस्फोट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसका

भारतीय सेना (Indian Army) के उत्तरी कमांड (Northern Command) ने अपनी बख्तरबंद गाड़ियों की फ्लीट में स्वदेशी गाड़ी कल्याणी एम 4 (Kalyani M4) को शामिल किया है. यह एक ऑल टरेन हाई मोबिलिटी कॉम्बैट ट्रूप कैरियर (All Terrain High Mobility Combat Troop Carrier - ATHMCTC) है.

कल्याणी एम4 के चारों तरफ, ऊपर नीचे मोटा कवच लगा है. साथ ही बारूदी सुरंग से बचने की प्रणाली और मोटी ढाल भी लगाई गई है. सेना के नॉर्दन कमांड ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी तस्वीरें जारी की हैं. जिसमें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी दिख रहे हैं.

ट्वीट में लिखा गया है कि उत्तरी कमांड 4x4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल को शामिल कर रहा है. यह भारत फोर्ज द्वारा बनाया स्वदेशी बख्तरबंद ATHMCTC है. आपको बता दें कि कल्याणी एम4 को कल्याणी ग्रुप की कंपनी भारत फोर्ज बनाती है. लद्दाख में इसके भयानक ट्रायल्स हुए हैं. इसके बाद ही सेना ने इसे खरीदने का फैसला किया है. इस गाड़ी के ट्रायल्स की शुरुआत चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के दौरान शुरू हो गए थे.

कल्याणी एम 4 ऐसा बख्तरबंद वाहन है कि इसके ऊपर 10 किलोग्राम टीएनटी या 50 किलोग्राम आईईडी बम के विस्फोट का भी असर नहीं होगा. इस गाड़ी का वजन 16 हजार किलोग्राम है. लंबाई करीब 6 मीटर है. चौड़ाई 2.6 मीटर और ऊंचाई 2.45 मीटर.

#NorthernComd inducts 4x4 Quick Reaction Force Vehicles, an indigenous initiative by @BharatForgeLtd; an all terrain high mobility combat troop carrier with Armour & Mine Protection. #AtmanirbharBharat#madeinindia@adgpi pic.twitter.com/264j6lMdH4