नड्डा के आवास पर NDA सांसदों का डिनर रद्द, INDIA ब्लॉक की मीटिंग भी स्थगित

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शनिवार को होने वाला एनडीए सांसदों का डिनर रद्द हो गया है. उधर, INDIA ब्लॉक की बैठक भी स्थगित कर दी गई है.

बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर आज शाम एनडीए के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया गया था. यह डिनर उपराष्ट्रपति चुनाव के मतादन की ट्रेनिंग के दौरान होना था. कई राज्यों में बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की वजह से इस डिनर को रद्द किया गया.

वहीं, आज INDIA ब्लॉक की होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है. यह बैठक आज रात आठ बजे वर्चुअल होनी थी. लेकिन अब कहा जा रहा है आज ऐसी कोई बैठक नहीं होगी.

कांग्रेस के नेता, व्हिप और राज्यों के संयोजक उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लिए आज रात आठ बजे मीटिंग करने वाले थे, जिसे आज स्थगित कर दिया गया है.

