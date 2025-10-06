scorecardresearch
 

Feedback

चाकू लेकर हैदराबाद से आया बेरोजगार बेटा..., मां ने नहीं दिए पैसे तो रेत दिया गला

आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में 23 वर्षीय युवक यशवंत कुमार रेड्डी ने बेरोजगारी और पैसों के विवाद में अपनी मां यू. लक्ष्मी देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना पिता की मौजूदगी में हुई. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement
X
मां ने पैसे देने के किया इनकार तो बेटे ने रेत दिया गला (Photo: Representational Image)
मां ने पैसे देने के किया इनकार तो बेटे ने रेत दिया गला (Photo: Representational Image)

आंध्र प्रदेश में कडपा जिले में मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक  23 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक महिला एक सरकारी टीचर थी.एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है.अधिकारी ने बताया कि यशवंत कुमार रेड्डी नाम के आरोपी ने अपने 55 साल के पिता विजय भास्कर की मौजूदगी में अपनी 50 वर्षीय मां यू लक्ष्मी देवी की हत्या कर दी.

चेन्नई से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में हैदराबाद आए रेड्डी का अपनी मां से बेरोज़गारी और आर्थिक तंगी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था. अधिकारी ने एजेंसी को बताया, 'रेड्डी ने प्रोड्डातुर कस्बे में अपने घर पर अपनी मां पर तब हमला कर दिया जब उन्होंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया.'

पुलिस के अनुसार, पोलियो से पीड़ित देवी अपने बेटे को नियमित रूप से पैसे भेजती थीं, जिसमें हैदराबाद में उसके फ्लैट का 10,000 रुपये मासिक किराया भी शामिल था. लेकिन जब उसने उसे अपने गांव लौटने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

त्रिशूर में महिला की हत्या. (Photo: Representational )
वाइन शॉप पर दोस्ती, अप्राकृतिक यौन संबंध की मांग फिर हत्या... कमरे में मिली महिला की अधजली लाश 
(Photo: AI-generated)
UP: 5 लाख के लिए गर्भवती महिला की हत्या, खेत में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश 
प्रतीकात्मक फोटो.
शादी की जिद बनी मौत का कारण, पूर्व प्रेमी ने नाबालिग पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग 
पुणे में अनधिकृत मदरसे के खिलाफ कार्रवाई
पुणे में अवैध मदरसे पर देर रात निगम का एक्शन, पुलिस की तगड़ी सुरक्षा 
सीसीटीवी में कैद हुआ महिला चोरों का गैंग.
तीन महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाया, दो ने साड़ी में छिपा लिए कपड़ों के बॉक्स, Video 

पुलिस ने बताया कि रेड्डी रविवार को अपनी मां की हत्या के इरादे से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर हैदराबाद से प्रोड्डातुर आया था. बताया जा रहा है कि हमले के दौरान दंपति ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया लेकिन लक्ष्मी की मौत हो गई. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बीएनएस धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement