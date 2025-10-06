चाकू लेकर हैदराबाद से आया बेरोजगार बेटा..., मां ने नहीं दिए पैसे तो रेत दिया गला

आंध्र प्रदेश में कडपा जिले में मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी मां की गला रेतकर हत्या कर दी. मृतक महिला एक सरकारी टीचर थी.एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है.अधिकारी ने बताया कि यशवंत कुमार रेड्डी नाम के आरोपी ने अपने 55 साल के पिता विजय भास्कर की मौजूदगी में अपनी 50 वर्षीय मां यू लक्ष्मी देवी की हत्या कर दी.

चेन्नई से बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में हैदराबाद आए रेड्डी का अपनी मां से बेरोज़गारी और आर्थिक तंगी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था. अधिकारी ने एजेंसी को बताया, 'रेड्डी ने प्रोड्डातुर कस्बे में अपने घर पर अपनी मां पर तब हमला कर दिया जब उन्होंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया.'

पुलिस के अनुसार, पोलियो से पीड़ित देवी अपने बेटे को नियमित रूप से पैसे भेजती थीं, जिसमें हैदराबाद में उसके फ्लैट का 10,000 रुपये मासिक किराया भी शामिल था. लेकिन जब उसने उसे अपने गांव लौटने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया.

पुलिस ने बताया कि रेड्डी रविवार को अपनी मां की हत्या के इरादे से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर हैदराबाद से प्रोड्डातुर आया था. बताया जा रहा है कि हमले के दौरान दंपति ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया लेकिन लक्ष्मी की मौत हो गई. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बीएनएस धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.



---- समाप्त ----