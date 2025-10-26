scorecardresearch
 

हार्पर्स बाजार वीमेन अवॉर्ड में जाह्नवी को बेस्ट एक्ट्रेस, जीनत अमान 'आइकन ऑफ द ईयर' से सम्मानित

हार्पर्स बाजार वीमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2025 में इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ कली पुरी ने स्टेज पर आकर ऐसा संदेश दिया जो हर किसी के दिल को छू गया. उन्होंने कहा कि कैसे कभी-कभी लाइफ हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती, लेकिन ठीक उसी पल यूनिवर्स हमें कुछ और बेहतर की ओर ले जाता है.

जीनत अमान और जाह्नवी कपूर से लेकर फाल्गुनी नायर और अनामिका खन्ना को हार्पर्स बाजार वीमेन अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. (Photo: ITG)
हार्पर्स बाजार वीमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स का दूसरा इंडियन एडिशन 25 अक्टूबर को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में आयोजित ​हुआ. यह ग्लोबल फेस्ट फिल्म, टेलीविजन, आर्ट, कल्चर और लिटरेचर वर्ल्ड की प्रेरणादायी महिलाओं को सम्मानित करता है. वर्ष 2007 में शुरू हुई यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड सीरीज महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए एक अनूठा मंच है, जहां असाधारण प्रतिभा को सराहा जाता है.

ग्लोबल लेवल पर 'हार्पर्स बाजार वीमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स' के अब तक ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड्स और अमेरिका में 18 सफल एडिशन आयोजित हो चुके हैं. भारत में इस अवॉर्ड का यह दूसरा एडिशन था. इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर-इन-चीफ, कली पुरी ने इवेंट को एड्रेस करते हुए कहा, 'आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्यार, दोस्ती, भाईचारे और उन सभी चीजों से जुड़ी हुई हूं, जिनके लिए महिलाएं जानी जाती हैं.' 

इस इवेंट में 'नारी शक्ति' का जश्न मनाया गया, जहां जीनत अमान को 'आइकन ऑफ द ईयर' और जाह्नवी कपूर को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार मिला. इस अवसर पर अनामिका खन्ना और मोना पटेल को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें हाल ही में वैश्विक स्तर पर मिली पहचान के लिए 'बेस्ट फैशन डिजाइनर' और 'स्टाइल आइकॉन' का खिताब दिया गया. अभिनेता विजय वर्मा ने अपनी शानदार होस्टिंग से इवेंट में चार चांद लगाए.

A post shared by Harper's Bazaar India (@bazaarindia)

सम्मानित हुईं ​हस्तियां

1. अनामिका खन्ना- फैशन डिजाइनर

2. अर्पिता मेहता- स्पॉटलाइट फैशन

3. प्रतिभा रांता- स्पॉटलाइट एक्टर

4. अनुपर्णा रॉय- फिल्म डायरेक्टर

5. रितिका मर्चेंट- आर्टिस्ट

6. फाल्गुनी नायर- गेम चेंजर (उनकी बेटी ने अवॉर्ड लिया)

7. दीपा बुल्लर खोसला- लक्जरी कंटेंट क्रिएटर

8. नम्रता पुरोहित- वेलनेस

9. शीतल देवी- स्पोर्टसपर्सन

10. सुहानी पारेख- ज्वेलरी डिजाइनर

11. प्रियंका कपाड़िया बदानी- स्टाइलिस्ट

12. मोना पटेल- स्टाइल आइकन

13. उज्जवला राउत- सुपर मॉडल

14. अनुष्का शंकर- म्यूजिशियन

15. सवलीन मनचंदा- मेकअप आर्टिस्ट

16. जाह्नवी कपूर- बेस्ट एक्ट्रेस

17. जीनत अमान- आइकन ऑफ द ईयर

---- समाप्त ----
