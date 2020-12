J-K: कड़ाके की सर्दी में बर्फबारी का मजा, पटनीटॉप की खूबसूरत वादियों की देखें तस्वीरें

कश्मीर में भी कुदरत का कूल अटैल जारी है, श्रीनगर में एक डिग्री का टॉर्चर है, तो लेह में माइनस 12 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है. सनासर, पटनीटॉप, बटोटे और कई अन्य इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं. वहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है. तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं.

आलम ये है कि बाजारों में सन्नाटा पसरा है. वहां के रहने वाले लोगों को इस बर्फबारी के दौर से संकट का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ये उत्साह का मौका है.

Jammu and Kashmir: Tourists visit Patnitop following snowfall in the union territory. (28.12) pic.twitter.com/3vyJruc09h