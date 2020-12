Weather Update: दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', कंपाने वाली ठंड से होगा नए साल का आगाज!

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को अभी घने कोहरे और ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक नए साल यानी 01 जनवरी को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 3 डिग्री पहुंचने का पूर्वानुमान है. दिल्ली में पिछले कई दिन से न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज (27 दिसंबर) न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा. वहीं, अधिकतर इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 28 दिसंबर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीत लहर (Cold Wave) की रफ्तार तेज होने का अनुमान है.

Punjab: Dense fog shrouds Ludhiana, leading to poor visibility in the city pic.twitter.com/l19OFESE4V



मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) सामान्य से कम है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को शीत लहर (Cold Wave) से थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, कोहरे का प्रकोप अभी जारी है.वहीं, पंजाब के भी कई इलाकों में घना कोहरा है.

देखें: आजतक LIVE TV

Visibility recorded (at 5.30 am today) (200 meters or less): Amritsar, Patiala & Ambala-25 m; Bareilly & Dibrugarh-200 m; Comilla-400 m; Palam Delhi, Safdarjung Delhi, Lucknow, Bhagalpur, Purnea, Tezpur, Kailasahar-500 m: India Meteorological Department (IMD)



इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह के वक्त आसमान में घने कोहरे की चादर छाई रही. जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही.



वहीं, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार तो हुआ लेकिन हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी (Poor Category) में बनी हुई है. दिल्ली का आज औसतम AQI 334 दर्ज किया गया. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिसंबर के आखिर दो दिन में राजधानी का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है.

Delhi's air quality improves to 'very poor' category, with overall AQI standing at 334, as per System of Air Quality and Weather Forecasting & Research (SAFAR)