संपत्ति विवाद में रिश्तों का कत्ल, पोते ने दादी को कार से कुचलकर मार डाला

ओडिशा के जाजपुर में संपत्ति विवाद ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. 23 सालके युवक ने अपनी ही दादी को वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के वक्त बुजुर्ग महिला अपनी बेटी के साथ गांव लौट रही थी. आरोपी वारदात के बाद वाहन समेत फरार हो गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी की गई है.

संपत्ति के लिए पोता बना हत्यारा (Photo: Representational )
ओडिशा के जाजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां संपत्ति विवाद के चलते एक पोते ने अपनी ही दादी की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी. यह वारदात पनिकॉइली थाना क्षेत्र के खंदरापुर–सिंगदा गांव में गुरुवार को हुई. पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 70 साल की कुली साहू के रूप में हुई है.

पोते ने ली दादी की जान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 23 साल के आरोपी युवक ने जानबूझकर अपनी दादी को वाहन से टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के वक्त कुली साहू अपनी बेटी के साथ अपने पैतृक गांव लौट रही थीं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बेटी बाल-बाल बच गई.

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मृतका का अपने बेटे के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. ग्रामीणों के मुताबिक, कुली साहू की देखभाल उनका बेटा नहीं कर रहा था, जिसके कारण वह अपनी विवाहित बेटी के घर रहने को मजबूर थीं. शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने स्थानीय पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी.

जमीन बंटवारे को लेकर हुई थी लड़ाई

बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुली साहू ने अपनी जमीन का एक हिस्सा अपनी बेटी को दान कर दिया था, जिससे परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद और गहरा गया. ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के बंटवारे को लेकर आरोपी युवक और उसके परिवार में नाराजगी थी, जो अंततः इस जघन्य वारदात में बदल गई.

पुलिस के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से वाहन समेत फरार हो गया. मृतका की बेटी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में हत्या और संपत्ति विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. ग्रामीणों और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोग इस वारदात को लेकर गहरा आक्रोश जता रहे हैं.
 

