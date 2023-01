देश की इस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को वापस मिलते हैं पैसे, जानें रिफंड पाने का तरीका

How To Claim Refund For Tejas Express: कोहरे के कारण बहुत सी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी ट्रेन भी चलती है जिसके लेट हो जाने पर आईआरसीटीसी द्वारा यात्रियों को कुछ पैसा वापस किया जाता है. आइए जानते हैं कौन सी है वो ट्रेन और क्या है रिफंड का प्रोसेस.

Indian Railways (Representational Image)