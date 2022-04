IRCTC: इतने रुपये में करें लद्दाख़ की यात्रा, टूर पैकेज में प्लेन टिकट समेत मिलेंगी ये खास सुविधाएं

IRCTC Package for Ladakh: आजादी का अमृत महोत्सव और 'देखो अपना देश' के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) लद्दाख़ की यात्रा करा रहा है. आईआरसीटीसी ने इस विशेष पैकेज का नाम "Lively Leh Ladakh with Kargil Ex Kochi" रखा है. यह पैकेज 7 रात और 8 दिन का है, जिसकी शुरुआत 13 जुलाई और 4 अगस्त से होने जा रही है.

Enjoy the best blend of nature and hospitality & explore the untapped regions of Leh Ladakh with #IRCTC’s tourism air tour package for 8D/7N starting from ₹53,500/- pp* For more details, visit https://t.co/qeBS17qvB0 @AmritMahotsav