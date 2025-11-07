थाईलैंड की हसीन वादियों की करें सैर, होटल में ठहरने-खाने समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, पैसा वसूल होगी ट्रिप!

IRCTC एक तरफ जहां देश के अलग-अलग धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों के भ्रमण के लिए ट्रेनों के साथ-साथ हवाई टूर पैकेज लॉन्च करता है. वहीं, दूसरी तरफ विदेशों में स्थित पर्यटक स्थलों के लिए इंटरनेशनल हवाई टूर पैकेज भी लॉन्च करता है. इसी क्रम में आईआरसीटीसी क्रिसमस के मौके पर लखनऊ से थाईलैंड के लिए इंटरनेशनल टूर पैकेज " थाईलैंड कॉलिंग" लॉन्च कर रहा है. यह टूर पैकेज 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए संचालित होगा. जिसमें पर्यटको को पटाया और बैंकॉक की 6 दिवसीय विदेश यात्रा कराई जाएगी.

टूर पैकेज में क्या होगा खास?

इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी. इसके साथ ही पर्यटकों को फोर स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (5 ब्रेकफास्ट, 5 लंच, 4 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाएगी. पर्यटकों को थाईलैंड के कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों जैसे टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काज़ार शो, बैंकॉक मंदिर दर्शन, चाओ फ्राया क्रूज़ डिनर, सफारी वर्ल्ड, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड व जेम्स गैलरी का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया?

लखनऊ से थाईलैंड के लिए संचालित होने वाले इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 75400/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63500/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63500/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 59000/- बेड सहित एवं मूल्य रू. 52300/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC), लखनऊ कार्यालय द्वारा एक आकर्षक इंटरनेशनल टूर "थाईलैंड कॉलिंग" की घोषणा की गई है. यह विशेष टूर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक रहेगा. उन्होंने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी.

इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. इसके साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर संपर्क कर सकते है.

9236367954/8287930922

