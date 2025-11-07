scorecardresearch
 

Feedback

थाईलैंड की हसीन वादियों की करें सैर, होटल में ठहरने-खाने समेत मिलेंगी ये सुविधाएं, पैसा वसूल होगी ट्रिप!

IRCTC ने लखनऊ से थाईलैंड के लिए 'थाईलैंड कॉलिंग' नाम से 6 दिवसीय इंटरनेशनल हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट, फोर स्टार होटल में स्टे, भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी. इस टूर पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी.

Advertisement
X
IRCTC Thailand Tour Package Details (File Photo- ITG)
IRCTC Thailand Tour Package Details (File Photo- ITG)

IRCTC एक तरफ जहां देश के अलग-अलग धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों के भ्रमण के लिए ट्रेनों के साथ-साथ हवाई टूर पैकेज लॉन्च करता है. वहीं, दूसरी तरफ विदेशों में स्थित पर्यटक स्थलों के लिए इंटरनेशनल हवाई टूर पैकेज भी लॉन्च करता है. इसी क्रम में आईआरसीटीसी क्रिसमस के मौके पर लखनऊ से थाईलैंड के लिए इंटरनेशनल टूर पैकेज " थाईलैंड कॉलिंग" लॉन्च कर रहा है. यह टूर पैकेज 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए संचालित होगा. जिसमें पर्यटको को पटाया और बैंकॉक की 6 दिवसीय विदेश यात्रा कराई जाएगी.

टूर पैकेज में क्या होगा खास?

इस टूर में यात्रियों को एयर एशिया की डायरेक्ट फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी. इसके साथ ही पर्यटकों को फोर स्टार होटल में ठहराव, भारतीय भोजन (5 ब्रेकफास्ट, 5 लंच, 4 डिनर), ट्रैवल इंश्योरेंस, गाइड सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाएगी. पर्यटकों को थाईलैंड के कई प्रमुख दर्शनीय स्थलों जैसे टाइगर पार्क, कोरल आइलैंड, अल्काज़ार शो, बैंकॉक मंदिर दर्शन, चाओ फ्राया क्रूज़ डिनर, सफारी वर्ल्ड, सी लाइफ ओशियन वर्ल्ड व जेम्स गैलरी का भ्रमण कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC Uttarakhand Trekking Tour
पहाड़ों पर करनी है ट्रैकिंग? IRCTC लाया खास ऑफर, जानें खर्च 
IRCTC Ramayana Yatra 2025
रामायण यात्रा का मौका, अयोध्या से जनकपुर तक... राम मंदिरों के करें दर्शन, जानें खर्च 
Railways Special Trains From Bihar After Chhath (File Photo-ITG)
गुडन्यूज! छठ के बाद भी रेलवे चला रहा ये स्पेशल ट्रेनें, लिस्ट में देखें रूट टाइम शेड्यूल  
IRCTC का Thailand Christmas Tour पैकेज लॉन्च, जनें... 
Thailand Tour
थाईलैंड घूमने का मौका, IRCTC लाया शानदार ऑफर, जानिए पूरा खर्च 

जानिए कितना होगा किराया?

लखनऊ से थाईलैंड के लिए संचालित होने वाले इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 75400/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63500/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रू. 63500/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रू. 59000/- बेड सहित एवं मूल्य रू. 52300/- बिना बेड के होगा.

Advertisement

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC), लखनऊ कार्यालय द्वारा एक आकर्षक इंटरनेशनल टूर "थाईलैंड कॉलिंग" की घोषणा की गई है. यह विशेष टूर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक रहेगा. उन्होंने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ  के आधार पर की जाएगी.

इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट www.irctctourism.com पर भी कराई जा सकती है. इसके साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर संपर्क कर सकते है.
9236367954/8287930922

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Gopalganj Election
    Advertisement