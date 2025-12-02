scorecardresearch
 
नए साल में घूमने का है प्लान? IRCTC का गोवा डिलाइट टूर पैकेज करें बुक, रहना-खाना होगा फ्री!

IRCTC ने 'GOA DELIGHT' नाम से 4 दिन 3 रात का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में संचालित होगा. इस पैकेज में नॉर्थ और साउथ गोवा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण, फ्लाइट यात्रा, फोर स्टार होटल में ठहराव और खान-पान की सुविधा शामिल है.

जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में लॉन्च होगा Goa Delight Tour Package (Pic-Getty Image)
जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में लॉन्च होगा Goa Delight Tour Package (Pic-Getty Image)

न्यू ईयर में कहीं घूमने का प्लान करना है तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लेकर आ रहा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोवा के लिए यह हवाई टूर पैकेज जनवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में संचालित किया जाएगा.

दरअसल, आईआरसीटीसी एक तरफ जहां ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग-अलग देश में स्थित पर्यटन और धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए टूर पैकेज संचालित करता है. वहीं, दूसरी तरफ हवाई टूर पैकेज भी लॉन्च करता है. इसी क्रम में आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा लखनऊ से “GOA DELIGHT” नाम से हवाई टूर पैकेज का संचालन किया जा रहा हैं.

कितने दिन का होगा टूर?

यह पैकेज 03 रात एवं 04 दिन का है. जिसमें नॉर्थ गोवा एवं साउथ गोवा के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज दिनांक 24.01.2026 से 27.01.2026 तक चलाया जा रहा है. 

कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका

इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से गोवा जाने एवं गोवा से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खान-पान एवं ठहरने की व्यवस्था फोर स्टार  होटल में की गई है. यात्रा के दौरान नॉर्थ गोवा एवं साउथ गोवा के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करेंगे. जिसमें समुद्र तट (Beach), चर्च, फोर्ट एवं मांडोवी नदी का क्रूज़ आदि का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया

इस टूर पैकेज के तहत एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु. 53,700/- निर्धारित किया गया है. जबकि दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 40,500/- रखा गया है. वहीं, तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु. 38,000/- प्रति व्यक्ति होगा.

माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य बेड सहित रु. 31,800 /- होगा. जबकि बिना बेड के रु. 30,100 /- होगा.

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.

लखनऊ. 8287930912/ 9236391909 / 8287930902

---- समाप्त ----
