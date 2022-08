Goa Tour Package: गोवा घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग? IRCTC लाया ये शानदार पैकेज, बेहद कम है कीमत

IRCTC Goa Tour Package: मॉनसून के सीजन में गोवा घूमने का मजा ही अलग है. गोवा में समुद्री बीच का आनंद उठाना आखिर कौन नहीं चाहता. ऐसे लोगों के लिए IRCTC एक शानदार पैकेज लेकर आया है. 'अमेजिंग गोवा एयर पैकेज' तीन रातों और चार दिनों का होगा. इस यात्रा की शुरुआत यूपी की राजधानी लखनऊ से होगी.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज में आप गोवा की विभिन्न जगहों का आनंद उठा सकते हैं. इस पैकेज में फ्लाइट के जरिए से आपको गोवा की यात्रा करवाई जाएगी. इसके अलावा, बस, होटल, खाना, गाइड आदि की सुविधाएं भी पैकेज में ही शामिल हैं. कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआत महज 25250 रुपये से हो रही है.

साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के डेस्टिनेशंस को इसमें शामिल किया जा रहा है. आप क्रूज राइड का भी मजा ले सकेंगे. कुल सीट्स की बात करें तो यह 30 हैं. खाने में ब्रेकाफास्ट और डिनर को ही रखा गया है. लखनऊ एयरपोर्ट से डिपार्चर दोपहर साढ़े तीन बजे रखा गया है. वहीं, तारीख की बात करें तो 6 अक्टूबर, पांच नवंबर और दस नवंबर को आप गोवा की यात्रा कर सकेंगे.

Do you love the beach? It's time to pack your bags & escape to explore Goa with the IRCTC Air tour package of 4D/3N starts at ₹25730/-pp*. For bookings, visit https://t.co/Ct13eylAos@AmritMahotsav #AzadiKiRail