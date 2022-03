IRCTC Account: दोगुने ट्रेन टिकट करवा सकेंगे बुक, बस IRCTC अकाउंट पर करें ये काम!

How to Link Aadhar Card with IRCTC Account: देश में बड़ी आबादी रोजाना रेलवे (Indian Railways) की सेवाओं का इस्तेमाल करती है. बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से सफर करते हैं. ऐसे में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट बुक करवाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ नियम जानने काफी जरूरी है.

ट्रेनों के टिकट लोग आईआरसीटीसी के जरिए से बुक करवाते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी पर लॉगिन अकाउंट बनाना होगा. अगर आपका अकाउंट पहले ही बना हुआ है तो फिर आसान तरीके से दोगुने टिकट बुक करवा सकेंगे.

दरअसल, IRCTC आपको हर महीने 6 टिकट एक अकाउंट से बुक करवाने की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यदि आप अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा लेते हैं तो फिर आप दोगुने टिकट यानी कि 12 टिकट हर महीने बुक करवा सकेंगे.

अगर आप अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका बहुत आसान है. बस आपको सिर्फ कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपका अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ जाएगा. आइए जानते हैं वे स्टेप्स...

जानिए, कैसे IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ें

1-सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं.

2- अब आपको वहां राइट साइड में लिंक योर आधार ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.

3- अब आधार केवाईसी पेज दिखाई देगा, जिसमें आपको आधार कार्ड पर लिखे अपने नाम को वहां भरना होगा. आधार नंबर देना होगा.

4- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

5- ओटीपी डालने के बाद पॉपअप मैसेज आएगा जो यह कन्फर्म करेगा कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ गया है. अब आप हर महीने 12 टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक करवा सकेंगे.