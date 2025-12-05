किसी की गोद में एक साल का बच्चा, किसी को शादी में जाना... IndiGo फ्लाइट्स रद्द होने से शहर-शहर यात्री परेशान

देश भर में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट रद्द या फिर डिले होने के चलते मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. इंडिगो ने शुक्रवार को ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अपनी सभी फ्लाइट्स आधी रात तक कैंसिल कर दी हैं. दिन में भी अफरा-तफरी का माहौल है क्योंकि मंगलवार से अब तक इंडिगो की 1,000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं. इसके साथ ही, भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कई दूसरी फ्लाइट्स में देरी हुई है.

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद यात्री काउंटर पर फंसे (Photo: PTI)

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां फ्लाइट में देरी और फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में मुसाफिरों को 10-10-12 घंटे एयरपोर्ट के अंदर बिताने पड़ रहे हैं. कल से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की काफी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं.

इंडिगो की फ्लाइट्स में आई परेशानियों की वजह से यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया है.

यात्रियों का गुस्सा और सवाल...

फ़्लाइट कैंसिल करने के बाद बड़ी तादाद में यात्री बेंगलुरु में फंसे हुए हैं. (Photo: PTI)

अहमदाबाद में यात्रियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की वजह से उनका गुस्सा एयरलाइन कर्मियों पर फूट रहा है. सभी लोग पूछ रहे हैं कि अगर फ्लाइट में दिक्कत है, तो एयरलाइन टिकट क्यों बेच रही है. यात्रियों का कहना है कि आपको पता है, तो फिर आपको टिकट बेचकर लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए. इंडिगो की गलती की वजह से मुसाफिरों को अपने तय शेड्यूल की जगह पर देरी से पहुंचना पड़ रहा है या फिर अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आजतक ने यात्रियों से बातचीत की. यात्री दीपक को गोवा जाना था, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है. उन्होंने बताया, "अब कल के लिए बता रहे हैं, और जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा. उन्होंने हमें स्टे दे दिया है."

एक महिला यात्री को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई जाना था. महिला यात्री ने बताया कि उन्हें समारोह में भाग लेना था और आखिरी मिनट में फ्लाइट कैसे कैंसिल हो गई.

जरूरी मीटिंग डिस्टर्ब, बच्चों की परेशानी...

राजीव नाम के एक यात्री ने बताया कि उन्होंने 4 से 5 दिन पहले गोवा के लिए फ्लाइट बुक की थी, लेकिन एयरपोर्ट आते ही उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी मिली. राजीव ने कहा कि उनकी मीटिंग थी, सब डिस्टर्ब हो गई है और कोई मदद नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके पास स्टाफ भी नहीं है.

एक अन्य यात्री ने कहा कि उन्हें मुंबई जाना था और उनका एक साल का बच्चा है, जिससे वह बहुत परेशान हैं. उन्हें फ्लाइट लेट होने का मैसेज आया, फिर यहां आकर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. एक और यात्री को रात की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई जाना था और अब पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है.

