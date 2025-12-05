scorecardresearch
 
'परिवार के साथ एयरपोर्ट पर पूरी रात...', Indigo संकट से यात्रियों को कैसी-कैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही?

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, गुरुवार को 6 बड़े एयरपोर्ट्स पर इंडिगो का ऑन-टाइम प्रदर्शन गिरकर सिर्फ 8.5% रह गया. 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने के बाद, इंडिगो ने DGCA को बताया कि FDTL मानदंडों को लागू करने में हुई गलती के कारण यह संकट आया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर आज रात तक के लिए इंडिगो की सभी डिपार्चर फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. (Photo: PTI)
इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से देश भर के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हैं. एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस गुरुवार यानी 5 दिसंबर को छह प्रमुख एयरपोर्ट्स पर तेजी से गिरकर 8.5% रह गया. एयरलाइन ने 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं. शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी डिपार्चर करने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट्स को आधी रात तक के लिए रद्द कर दिया गया है.

indigo flights late
इंडिगो से जुड़ा यह संकट FDTL मानदंडों के दूसरे चरण को लागू करने में गलत अनुमान और योजना की कमियों के कारण आया है. एयरलाइन ने कस्टमर्स से माफी मांगी है. इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि उसका नेटवर्क पिछले दो दिनों में काफी बाधित हुआ है. एयरलाइन ने DGCA को बताया है कि वह 8 दिसंबर से फ्लाइट्स में कटौती करेगी. इंडिगो को उम्मीद है कि स्टेबल ऑपरेशन पूरी तरह से 10 फरवरी तक ही बहाल हो पाएगा. क्रू रोस्टरिंग नियमों को पूरा करने की कोशिशों के बीच यह स्थिति बनी है, जिससे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और रायपुर एयरपोर्ट्स पर यात्री फंसे हुए हैं. 

indigo flights late
LocalCircles सर्वे के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में इंडिगो से उड़ान भरने वाले 54% यात्रियों को इसकी टाइमिंग की वजह से समस्या थी. 54% को स्टाफ के रवैये से भी समस्या का अनुभव हुआ, जबकि 45% ने बताया कि टाइमिंग और पारदर्शिता में कमी पाई. सर्वे में देश के 301 जिलों से 15 हजार से ज्यादा ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं. इन आंकड़ों के चलते कई यात्री सवाल कर रहे हैं कि क्या इंडिगो को अपनी टैगलाइन 'On time is wonderful thing' बदलने की जरूरत है.

indigo flights late
(Photo: PTI)

पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है. बीती रात से ही इंडिगो एयरलाइंस की कई फ्लाइट्स या तो काफी देरी से चल रही हैं या फिर उन्हें अचानक रद्द कर दिया गया है.

indigo flights late
(Photo: Reuters)

अमृतसर एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द होने से यात्री भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. यात्री कंपनी पर पायलट और स्टाफ की भारी कमी से जूझने का आरोप लगा रहे हैं. दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को परेशानी हुई, जहां कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं.

indigo flights late
(Photo: Reuters)

हनीमून के लिए देहरादून जा रहे नवविवाहित जोड़े की फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे वे परेशान हो गए. उन्होंने कहा कि बहुत शौक से टिकट कराया था, लेकिन यहां आकर पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. यात्री रजनी ने नाराज़गी जताई और कहा कि फ्लाइट का समय हो जाने के बाद बताया जा रहा है कि रद्द कर दी गई है. 

indigo flights late
(Photo: PTI)

इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाले यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ीं हैं. मुस्कान प्रवीण ने बताया कि उनकी पटना से मुंबई और फिर जद्दा की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन पटना-मुंबई की फ्लाइट रद्द हो गई. बहुत गुजारिश करने पर उन्हें कल की हैदराबाद फ्लाइट मिली, जहां उन्हें एक दिन ठहरना पड़ेगा, लेकिन उन्हें न होटल दिया जा रहा है और न ही कोई सुनने को तैयार है.

indigo flights late
(Photo: PTI)

अमृतसर में कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रात गुजारनी पड़ी, जबकि कुछ लोगों ने परिवार सहित होटल्स में रात गुजारी. यात्री हरकित ने बताया कि वह कल से एयरपोर्ट पर परेशान हो रही हैं, और पुणे जाने के लिए उन्हें अब तक कोई फ्लाइट नहीं मिल रही है. नंगल से आए सुनील जोशी ने कहा कि वे अपने भतीजे को छोड़ने आए थे, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की सूचना नहीं मिली. उन्होंने कहा, "अगर जानकारी टाइम से मिल जाती, तो हम घर से निकलते ही नहीं." श्रीनगर से आए तसदुद्दीन ने छोटे बच्चों के साथ बाहर होटल लेकर रात बिताई क्योंकि इंडिगो ने न रहने की सुविधा दी न खाने की. उन्होंने दुख जताया कि बच्चे पूरी रात रोते रहे और उन्हें रिफंड भी नहीं दिया जा रहा है.

indigo flights late
(Photo: PTI)

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को भारी असुविधा हुई. यात्री सैयद अबरार, जो एक एनआरआई हैं, ने बताया कि उनके भाई की शादी थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई. उन्होंने कहा कि उनके दोस्त की माँ की मौत हो गई थी और उन्हें वहाँ जाना था. अबरार ने कहा कि उनके पास अब भारतीय पैसा नहीं है और वह कहाँ जाएँ, किससे पैसे माँगें. एक फौजी यात्री ने बताया कि उनकी लेह जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है. उन्होंने चिंता जताई कि अब वह ड्यूटी टाइम से नहीं पहुँचेंगे और अथॉरिटी ने अभी भी कुछ नहीं बताया है. यात्रियों ने सरकार से मांग की है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे और इंडिगो कंपनी के कर्मचारियों की मांगों का समाधान करे, ताकि आम यात्रियों को परेशानी न झेलनी पड़े.

 
