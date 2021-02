Indian Railways: दिल्ली आनंद विहार-मऊ के बीच रेलवे ने शुरू की ये स्पेशल ट्रेन, जानें टाइमिंग

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पूर्वांचल से दिल्‍ली के बीच कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने रविवार को मऊ-आनंद विहार टर्मिनल द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन (Special Train) का शुभारंभ किया.

रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वांचल के विकास के साथ रेल यातायात और भी सुगम होगा. मऊ से आनंद विहार, दिल्ली तक सप्ताह में 2 दिन स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया. इससे मऊ से दिल्ली (Mau-Anand Vihar) के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उद्योगों को भी सुविधा मिलेगी. जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.

ये है ट्रेन की टाइमिंग



मऊ-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन (05139) हर मंगलवार और शुक्रवार को मऊ से रात 8.50 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 11.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. वहीं, आनंद विहार-मऊ स्पेशल ट्रेन (05140) हर बुधवार और शनिवार को शाम 4.45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6.20 बजे मऊ पहुंचेगी.

Hon'ble Minister Shri Piyush Goyal Flags Off Mau-Anand Vihar Terminus Biweekly Special train through Video Conferencing. The train will connect Mau with National Capital & bring socio- economic development in the Purvanchal region.https://t.co/O5aMR09Itp pic.twitter.com/7a90eaaJhq