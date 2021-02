Indian Railways: सभी पैसेंजर ट्रेनें होली से चलेंगी या 1 अप्रैल से? रेलवे ने दिया ये जवाब

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने 1 अप्रैल 2021 से सभी यात्री ट्रेनों के पटरी पर दौड़ने की खबर को अफवाह बताया है. रेलवे ने फुल पैसेंजर ट्रेनों के होली या 1 अप्रैल से संचालन पर कहा कि फिलहाल परिचालन की कोई तिथि निर्धारित नहीं है.

भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर कहा कि धीरे-धीरे ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है. पहले से ही 65% से अधिक ट्रेनें पटरी पर दौड़ रही हैं. जनवरी में 250 से अधिक ट्रेनें शुरू की गई. हालांकि, पूर्ण रूप से ट्रेनों के संचालन की कोई तारीख अभी निर्धारित नहीं है.

बता दें कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 1 अप्रैल 2021 से सभी पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी. जिसमें शताब्दी और राजधानी समेत सभी गाड़ियां शामिल हैं. रेलवे ने ट्रेनों के संचालन की संभावनाओं और कयासों पर विराम लगा दिया है.

There have been a series of reports in the media about resumption of full passenger train services from a given April date.

