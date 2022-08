Indian Railway: ऑल सीजन मिलेंगे हजारों ग्राहक, होगी लाखों की कमाई, जानें रेलवे स्टेशन पर कैसे खोलें दुकान

How to open Shop on Railway Platform, Indian Railways: इंडियन रेल या IRCTC की वेबसाइट के जरिए ये जानकारी प्राप्त होगी कि जिस रेलवे स्टेशन पर आप दुकान लेने के इच्छुक हैं, वहां पर दुकान उपलब्ध है या नहीं. यह आपको टेंडर प्रक्रिया में ही पता चल जाएगा.

X

Indian railway news