Indian Railways: रेलवे ने होली के लिए जारी की स्पेशल ट्रेनों की सूची, कई ट्रेनों में बढ़ाए डिब्बे, देखें लिस्ट

होली के मौके पर यात्रियों की मांग को देखते हुए इंडियन रेलवे लगातार ट्रेन सेवाओं में विस्तार कर रहा है. रेलवे ने देश भर में चल रही कोविड स्पेशल ट्रेनों में से कुछ की सेवाओं को जून तक के लिए बढ़ा दिया है. दरअसल, इन ट्रेनों को मार्च महीने तक ही चलाए जाने की समय सीमा तय की गई थी जिसे बढ़ाकर अब जून तक कर दिया है. यानी अब इन ट्रेनों में जून तक पैसेंजर्स सफर कर सकेंगे. रेलवे के मुताबिक इन सभी ट्रेनों में कंफर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति होगी. साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी अनिवार्य होगा.

यात्रियों की सुविधा के लिए त्रिवेंद्रम और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच फेस्टिवल स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है. ये ट्रेन 2 फेरे लेगी. रेलवे के मुताबिक ट्रेन संख्या 04034 निजामुद्दीन-त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्पेशल ट्रेन शुक्रवार, 26 मार्च 2021 को निजामुद्दीन से सुबह 5 बजे रवाना होगी और रविवार को सुबह 4.55 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04033 त्रिवेंद्रम सेंट्रल-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन बुधवार, 31 मार्च 2021 को त्रिवेंद्रम से रात 12.30 बजे रवाना होगी और अगली रात 10.40 बजे निजामुद्दीन पहुंचेगी.

इन ट्रेनों का जून 2021 तक बढ़ा परिचालन समय

ट्रेन संख्या 02134/02133 जबलपुर-बांद्रा टर्मिनल-जबलपुर स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

ईस्टर्न रेलवे ने भी होली के मौके पर कई ट्रेनों के समय में विस्तार किया है. इसमें यशवंतपुर से भागलपुर, गांधीधाम से भागलपुर, पुरी से जयनगर, पुरी से पटना के लिए ट्रेनें शामिल हैं.

1. गाड़ी संख्या 02253- यशवंतपुर-भागलपुर स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 03 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 26 जून 2021 तक कर दिया गया है.

2. गाड़ी संख्या 02254- भागलपुर-यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 07 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है.

3. गाड़ी संख्या 09451- गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 07 मई 2021 से बढ़ाकर 25 जून 2021 तक कर दिया गया है.

4. गाड़ी संख्या 09452- भागलपुर-गांधीधाम स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 10 मई 2021 से बढ़ाकर 28 जून 2021 तक कर दिया गया है.

5. गाड़ी संख्या 08419- पुरी-जयनगर स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 01 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 24 जून 2021 तक कर दिया गया है.

6. गाड़ी संख्या 08420- जयनगर-पुरी स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 03 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 26 जून 2021 तक कर दिया गया है.

7. गाड़ी संख्या 08449- पुरी-पटना स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 05 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 28 जून 2021 तक कर दिया गया है.

8. गाड़ी संख्या 08450- पटना-पुरी स्पेशल ट्रेन के परिचालन समय को 07 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है.





वेस्टर्न रेलवे ने भी कई ट्रेनों की समय सीमा बढ़ाई है. इसमें महाराष्ट्र गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक समेत कई राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं. वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक...

1. ट्रेन संख्या 02921- मुंबई सेंट्रल-सूरत फ्लाईंग रानी सुपरफास्ट स्पेशल (डेली) ट्रेन की समय सीमा को अगली सूचना तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह ट्रेन पहले से निर्धारित समय पर ही आगे भी चलती रहेगी.

2. ट्रेन संख्या 02922- सूरत-मुंबई सेंट्रल फ्लाईंग रानी सुपरफास्ट स्पेशल (डेली) ट्रेन की समय सीमा को अगली सूचना तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह ट्रेन पहले से निर्धारित समय पर ही आगे भी चलती रहेगी.

3. ट्रेन संख्या 05046- ओखा-गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 27 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

4. ट्रेन संख्या 05045- ओखा-गोरखपुर फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 24 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

5. ट्रेन संख्या 06501- अहमदाबाद-यशवंतपुर स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 29 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

6. ट्रेन संख्या 06502- यशवंतपुर-अहमदाबाद स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 27 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

7. ट्रेन संख्या 06505- गांधीधाम-बेंगलुरु स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 29 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

8. ट्रेन संख्या 06506- बेंगलुरु-गांधीधाम स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 27 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

9. ट्रेन संख्या 06507- जोधपुर-बेंगलुरु स्पेशल (साप्ताह में दो दिन) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 03 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

10. ट्रेन संख्या 06508- बेंगलुरु-जोधपुर स्पेशल (साप्ताह में दो दिन) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

11. ट्रेन संख्या 06209- अजमेर-मैसूर स्पेशल (साप्ताह में दो दिन) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 02 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

12. ट्रेन संख्या 06210- मैसूर-अजमेर स्पेशल (साप्ताह में दो दिन) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 29 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

13. ट्रेन संख्या 06521- यशवंतपुर-जयपुर सुविधा स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 24 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

14. ट्रेन संख्या 06522- जयपुर-यशवंतपुर सुविधा स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन के परिचालन की समय सीमा को 26 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

15. ट्रेन संख्या 06205- बेंगलुरु-अजमेर फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 25 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

16. ट्रेन संख्या 06206- अजमेर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 28 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

17. ट्रेन संख्या 06534- बेंगलुरु-जोधपुर फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 27 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

18. ट्रेन संख्या 06533- जोधपुर-बेंगलुरु फेस्टिवल स्पेशल (साप्ताहिक) ट्रेन को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has decided to extend the trips of 4 special trains between various destinations over Indian Railways while the remaining 5 pairs of special trains will be passing over WR stations. pic.twitter.com/WvysUZh5zu