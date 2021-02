Indian Railways: पंजाब मेल समेत कई ट्रेनों के रूट बदले या कैंसिल, योगेंद्र यादव बोले- किसानों को रोकने की कोशिश

दिल्ली के बॉडर्स पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पंजाब से ट्रेन में सवार होकर आ रहे किसानों की ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है. इस सिलसिले में फिरोजपुर-मुंबई पंजाब मेल को रोहतक से डायवर्ट कर दिया गया है वहीं, एक दूसरी ट्रेन की यात्रा को हरियाणा के बहादुरगढ़ तक सीमित कर दिया गया. स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव ने कहा कि 1000 की संख्या दिल्ली आ रहे किसानों को आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए सरकार ने ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया.

हालांकि, रेलवे का कहना है कि संचालन संबंधी कारणों की वजह से ट्रेन को डायवर्ट किया गया है. सूत्रों ने बताया कि किसानों का एक समूह फिरोजपुर (पंजाब) में कल रात पंजाब मेल ट्रेन में सवार हुआ था और वे दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद किसानों के आंदोलन में शामिल होने वाले थे.

पंजाब मेल को हरियाणा में रोहतक से रेवाड़ी की तरफ डायवर्ट करके मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया. इस पर उत्तरी रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, 'परिचालन कारणों से ट्रेन को डायवर्ट किया गया.' वहीं राजस्थान के गंगानगर से दिल्ली आने वाली ट्रेन, जो पंजाब और हरियाणा से गुजरने वाली थी, उसकी यात्रा हरियाणा के बहादुरगढ़ में ही समाप्त कर दी गई.

स्वराज इंडिया के चीफ योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर लिखा, फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल को आज सुबह रोहतक से रेवाड़ी के रास्ते डायवर्ट कर दिया गया, ताकि करीब 1,000 किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके.

Breaking: Ferozpur Mumbai Punjab Mail diverted from Rohtak to Rewari this morning to prevent about 1000 farmers from reaching Delhi.