रेल नेटवर्क से जुड़ा Statue of Unity, पीएम मोदी आज 8 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति Statue of Unity का दीदार करना अब और भी आसान हो जाएगा. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक सुगमता से पहुंचने के लिए रेल कनेक्टिविटी का काम किया है.

रेल नेटवर्क के जरिए देश के विभिन्न शहरों से गुजरात के केवड़िया में स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने के लिए लोग आसानी से पहुंच सकेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (रविवार) आठ नई ट्रेनों (Special Trains) को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे.

ये आठ ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी. वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री दभोई-चांचोड़ आमान परिवर्तन, चांचोड़-केवड़िया आमान परिवर्तन नवनिर्मित प्रतापनगर-केवड़िया खंड के विद्युतीकरण और दभोई, चांचोड़ और केवड़िया स्टेशनों की नई इमारतों का उद्घाटन भी करेंगे.

Furthering the Vision of Sardar Patel, Rail connectivity now to 'Statue of Unity'. Hon'ble PM Shri @NarendraModi inaugurates Dabhoi-Chandod-Kevadiya rail line, new station buildings & flags off 8 trains services at 11 hrs today. Watch Live: https://t.co/vW8GUsYQOC pic.twitter.com/Pz4uVovWZk

गुजरात में रेल से जुड़ी इन परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) भी उपस्थित रहेंगे. जानकारी के मुताबिक इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस बनाया गया है. केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला रेलवे स्टेशन है.

One of the trains being flagged-off tomorrow is the Jan Shatabdi Express between Ahmedabad and Kevadia. This train will have Vistadome coaches.



Sharing some glimpses. pic.twitter.com/ihsZoxOo8S