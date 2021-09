आज से AC 3 इकोनॉमी कोच के साथ दौड़ेगी प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस, सस्ते सफर के साथ यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

AC 3 tier Economy Coaches: भारतीय रेलवे का उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) जोन आज यानी 6 सितंबर से ट्रेन नंबर 02403/02404 प्रयागराज-जयपुर-प्रयागराज (डेली) स्‍पेशल ट्रेन में पहले एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच (AC 3 tier Economy Coach) का शुभारंभ करने जा रहा है.

जिसमें यात्री कम किराए में AC कोच के सफर का आनंद ले सकेंगे. थ्री टियर इकोनॉमी कोच में यात्रियों के लिए ट्रेन का सफर और भी सुहाना हो जाएगा. रेलवे के मुताबिक नए वातानुकूलित थ्री टियर इकोनॉमी कोच (AC 3 tier Economy Coach) का किराया थ्री एसी कोच की तुलना में कम रखा गया है. जिसमें यात्रियों को सस्ते में बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा.

6 सितंबर से शुरुआत

रेलवे के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) जोन को हाल ही में ये कोच दिए गए हैं. जिनका इस्तेमाल ट्रेन नंबर 02403 (प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस) में आज यानी 06 सितंबर से किया जाएगा. इसमें सफर के लिए टिकट की बुकिंग (Ticket Booking) शनिवार यानी 28 अगस्त से शुरू हुई थी.

कम किराए में यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को इस कोच में काफी सुविधाएं मिलेंगी. फिलहाल, उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) को सात कोच दिए गए हैं. इनका किराया भी ट्रेडिशनल AC थ्री टियर से कम है. सुरक्षा की दृष्टि से हर कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

As the new AC 3 tier economy coaches all set to start their maiden run in 02403, NCR briefing about their features.

An important feature being the pedal operated wash basins which are divyangjan friendly as well as eliminate physical contact.#BehtarSuvidhaSastaSafar pic.twitter.com/WN7cLzAwbX