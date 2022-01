Indian Railway: यूपी-MP समेत कई राज्यों में घना कोहरा बना रेलवे के लिए मुसीबत, विजिबिलिटी घटी, 13 ट्रेनें लेट

Indian Railways, Train Late due to Fog: उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले महीनेभर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्य इन दिनों शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं. मौसम का असर रेलवे के आवागमन पर भी पड़ा है. घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें लगातार देरी से चल रही हैं. नॉर्दन रेलवे के अनुसार, गुरुवार को 13 ट्रेनों पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये लेट चल रही हैं.

नॉर्दन रेलवे ने लेट चल रहीं ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. इन ट्रेनों में मुंबई, बिहार, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों के नाम शामिल हैं. लेट से चलने वाली ट्रेनों में हबीबगंज-निजामुद्दीन एक्सप्रेस, रीवा एक्सप्रेस समेत 13 ट्रेनों के नाम हैं.

उधर, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि गुरुवार सुबह देश के विभिन्न शहरों में जबरदस्त और घना कोहरा छाया रहा. सुबह साढ़े आठ बजे दिल्ली के पालम में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई. पंजाब के अमृतसर में भी विजिबिलिटी महज 50 मीटर थी. हरियाणा के करनाल और हिसार, लखनऊ, ग्वालियर, बिहार के पटना और गया, असम के धुबरी आदि जैसी जगहों में भी विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रही. कोहरे की वजह से लोगों को ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था.

Dense fog is being reported at 0830 hrs IST over Delhi (Palam 50m), Punjab(Amritsar 50m), Haryana(Karnal and Hissar 50m each), UP(Lucknow 50m), northwest MP(Gwalior 50m) Bihar(Patna and Gaya 50m), Sub Himalayan west Bengal (Cooch Behar 50m) and Assam (Dhubri 50m): IMD