Indian Railway: इन रूट्स पर कई ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, रेलवे ने दी ये जानकारी

Indian Railway IRCTC: भारतीय रेलवे के अलग-अलग डिविजन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को डायवर्ट या ओरिजिनेट किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के सहारनपुर-मुरादाबाद और देहरादून-लक्सर सेक्शनों के बीच दोहरीकरण के साथ नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. इसके चलते पश्चिम रेलवे (Western Railway) की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. इन ट्रेनें को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट या ओरिजिनेट किया जाएगा.

शॉर्ट टर्मिनेट या ओरिजिनेट की जाने वाली ट्रेनें -

> 27 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन संख्या 09017 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार स्पेशल, हजरत निजामुद्दीन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी. वापसी में यह ट्रेन (09018 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल) 28 अक्टूबर को हरिद्वार के बजाय हजरत निजामुद्दीन से चलेगी.

> 25 से 28 अक्टूबर को बांद्रा से चलने वाली ट्रेन संख्या 09019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन मेरठ में शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी. वापसी में यह ट्रेन (9020 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल) हरिद्वार की बजाय मेरठ से शुरू होगी.

> ट्रेन संख्या 09111 वलसाड-हरिद्वार स्पेशल 26 अक्टूबर को हजरत निजामुद्दीन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 09112 हरिद्वार-वलसाड स्पेशल 27 अक्टूबर को हरिद्वार के बजाय हजरत निजामुद्दीन से शुरू होगी.

Passengers of following special trains, kindly note the diversion. These trains will halt at Diva station. pic.twitter.com/Pi2bNJz3Ob