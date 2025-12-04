scorecardresearch
 
राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत ट्रेन के तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTP जरूरी, 6 दिसंबर से लागू होगा नया नियम

Central Railway की चुनिंदा ट्रेनों में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुकिंग के समय ओटीपी आधारित नया नियम 6 दिसंबर से लागू होगा. इसका मकसद तत्काल टिकटों का दुरुपयोग रोककर यात्रियों को टिकट मिलने में सुविधा उपलब्ध कराना है.

तत्काल टिकट बिक करते समय आपके मोबाइल पर आएगा OTP (Photo-ITG)
अगर आप तत्काल टिकट लेने जाते हैं और टिकट दलालों के कारण हाथ खाली रह जाता है तो अब ऐसा नहीं होगा. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए वन टाइम पासवर्ड(OTP) आधारित नया सिस्टम लागू किया है. सेंट्रल रेलवे की चुनिंदा ट्रेनों में 6 दिंसबर से तत्काल टिकट लेने के लिए मोबाइल पर आने वाला OTP डालना जरूरी होगा.  बिना OTP के टिकट ही नहीं मिलेगा. इससे तत्काल टिकटों का दुरुपयोग रुकेगा और दलालों पर लगाम लगेगी. साथ ही यात्रियों को टिकट मिलने में सुविधा होगी.

रेलवे का नया नियम कहां-कहां लागू होगा?
कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेंशन सिस्टम (PRS) काउंटर, अधिकृत एजेंट और IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जाने वाले तत्काल टिकट पर रेलवे का OTP आधारित नियम लागू होगा. तत्काल बुकिंग करते समय जो मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी पर एक OTP आएगा. OTP डालने के बाद ही टिकट कन्फर्म होगा.

किन ट्रेनों में सबसे पहले शुरू होगा ये नियम?
रेलवे के मुताबिक, 6 दिसंबर से 13 ट्रेन में यह लागू किया जाएगा. जिसमें दुरंतो और वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं. वहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के लिए 5 दिसंबर से प्रभावी होगा. इसके अलावा पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में यह सिस्टम 1 दिसंबर से चल रहा है. आने वाले दिनों में यह OTP आधारित तत्काल रिजर्वेशन सिस्टम सभी ट्रेनों पर लागू किया जा सकता है. इससे रेलवे टिकटिंग में पारदर्शिता आएगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

  • तत्काल टिकट लेते समय अपना सही मोबाइल नंबर डालें.
  • OTP जल्दी डालें, वरना बुकिंग कैंसिल हो जाएगी.
     
---- समाप्त ----
