Indian Railway: नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इस रूट पर रेल सेवा प्रभावित, आज से 24 जनवरी के बीच ये ट्रेनें रद्द

Indian Railway: भारतीय रेलवे सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर विभिन्न रेल रूट्स पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य करता है, जिसकी वजह से आंशिक तौर पर रेल सर्विस प्रभावित होती है. इसी कड़ी में उत्तराटिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमबाग बाईपास लाइन और लखनऊ-आलमनगर सेक्शन पर आलमनगर-ट्रांसपोर्ट नगर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों को 15 से 24 जनवरी के बीच रद्द किया गया है.

रेलवे के मुताबिक, इस रूट पर नई पटरियों को पुरानी से जोड़ा जा रहा है. जिसके चलते 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है. ऐसे में अगर आप इन इलाकों में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है.

इन ट्रेनों को किया रद्द -

- 12355 अर्चना एक्सप्रेस 18 जनवरी को नहीं चलेगी.

- 12356 अर्चना एक्सप्रेस 19 जनवरी को नहीं चलेगी.

- 13005 हावड़ा-अमृतसर (पंजाब) मेल 15 से 22 जनवरी तक नहीं चलेगी.

- 13006 अमृतसर - हावड़ा मेल 17 से 24 जनवरी तक नहीं चलेगी.

-13151 कोलकाता - जम्मू तवी एक्सप्रेस 19 से 22 जनवरी तक नहीं चलेगी.

- 13152 जम्मू तवी - कोलकाता एक्सप्रेस 21 से 24 जनवरी तक नहीं चलेगी.

- 13307 गंगा सतलुज एक्सप्रेस 15 से 22 जनवरी तक नहीं चलेगी.

- 13308 गंगा सतलुज एक्सप्रेस 17 से 24 जनवरी तक नहीं चलेगी.

-15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 20 से 22 जनवरी तक नहीं चलेगी.

-15075 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 18, 21. 23 और 24 जनवरी को नहीं चलेगी.

