Indian Railways: टिकट कैंसिलेशन पर GST चार्ज देना होगा या नहीं? रेल मंत्रालय ने किया स्पष्ट

Indian Railways: भारतीय रेलवे की मदद से रोजाना लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं. त्योहारों के समय ट्रेनों में टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यात्री कई महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं. हालांकि, कई बार किसी वजह से उन्हें टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है. टिकट कैंसिलेशन और उस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं. इन्हीं तमाम बातों को लेकर रेलवे मंत्रालय ने जानकारी मुहैया करवाई है.

रेल मंत्रालय ने कहा कि 23 सितंबर, 2017 को जारी किए गए निर्देश के अनुसार, टिकट रद्द करने के मामले में, टिकटों के कैंसिलेशन और किराया नियम के रिफंड के मामले में बुकिंग के समय चार्ज किए गए जीएसटी की कुल राशि वापस की जाती है.



हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिफंड नियम के अनुसार लागू कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है. यह केवल एसी और प्रथम श्रेणी में लागू है. वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी वसूला जाता है. नियमों/प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

