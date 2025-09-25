Railway Quiz: अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़े सवालों का सही जवाब देकर गिफ्ट जीतने का मौका, लकी ड्रॉ से होगा चयन

Ministry of Railways की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट X पर अमृत भारत एक्सप्रेस क्विज सीरिज शुरू की गई है. जिसमें भारतीय रेलवे की तरफ से अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़े वैकल्पिक सवाल पूछे जा रहे हैं. इन सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देकर गिफ्ट जीत सकते हैं. इसमें लकी ड्रा के माध्यम से दो विजेताओं को चयनित किया जाएगा, जिन्हें IRCTC की ओर से प्रायोजित गिफ्ट दिया जाएगा.

रेलवे क्विज में अमृत भारत एक्सप्रेस से संबंधित पूछे गए ये सवाल

चयनित दो विजेताओं को मिलेगा गिफ्ट

इस क्विज में प्रत्येक सवाल का सही जवाब देने पर प्रतिदिन लकी ड्रा के माध्यम से दो विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें IRCTC की तरफ से प्रायोजित गिफ्ट दिया जाएगा. इसका जवाब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल पोस्ट पर कमेंट में दे सकते हैं. इन सवालों का जवाब कुछ समय बाद और विजेताओं की जानकारी आपको Ministry of Railways के एक्स अकाउंट से दी जाएगी.

