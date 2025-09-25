Railway Quiz: अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़े सवालों का सही जवाब देकर गिफ्ट जीतने का मौका, लकी ड्रॉ से होगा चयन

Ministry of Railways की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट X पर अमृत भारत एक्सप्रेस क्विज सीरिज शुरू की गई है. जिसमें भारतीय रेलवे की तरफ से अमृत भारत एक्सप्रेस से जुड़े वैकल्पिक सवाल पूछे जा रहे हैं. इन सवालों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देकर गिफ्ट जीत सकते हैं. इसमें लकी ड्रा के माध्यम से दो विजेताओं को चयनित किया जाएगा, जिन्हें IRCTC की ओर से प्रायोजित गिफ्ट दिया जाएगा.
रेलवे क्विज में अमृत भारत एक्सप्रेस से संबंधित पूछे गए ये सवाल
अमृत भारत एक्सप्रेस के प्रत्येक ट्रेन सेट में किस प्रकार की सीटें लगाई गई हैं?
1. एसी चेयर कार
2. एसी स्लीपर
3. नॉन एसी स्लीपर एवं सीटिंग
4. एसी स्लीपर और सीटिंग
सही जवाबः नॉन एसी स्लीपर एवं सीटिंग
वर्तमान में देशभर में कितनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हो रही हैं?
1. 7
2. 10
3. 9
4. 11
सही जवाबः 11
अमृत भारत ट्रेन में अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए कौन-सी सुविधा दी गई है?
1. LED टीवी स्क्रीन
2. रेडियम इल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप्स
3. टॉर्च लाइट
4. इमरजेंसी बल्ब
सही जवाबः रेडियम इल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप्स
सितंबर 2025 तक, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम संख्या किस राज्य से संचालित होती है?
1. उत्तर प्रदेश
2. बिहार
3. पश्चिम बंगाल
4. दिल्ली
सही जवाबः बिहार
ट्रेन संख्या 13697/13698 अमृत भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच संचालित होती है?
1. चेन्नई – बेंगलुरु
2. गया – दिल्ली
3. नागपुर – भोपाल
4. हैदराबाद – कोच्चि
सही जवाबः गया – दिल्ली
अमृत भारत एक्सप्रेस क्विज में आपका स्वागत है।— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 24, 2025
कृपया सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रतिदिन लकी ड्रा के माध्यम से चयनित दो विजेताओं को @IRCTCofficial की ओर से प्रायोजित गिफ्ट दिया जाएगा। pic.twitter.com/sMb35ElmAu
चयनित दो विजेताओं को मिलेगा गिफ्ट
इस क्विज में प्रत्येक सवाल का सही जवाब देने पर प्रतिदिन लकी ड्रा के माध्यम से दो विजेताओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें IRCTC की तरफ से प्रायोजित गिफ्ट दिया जाएगा. इसका जवाब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल पोस्ट पर कमेंट में दे सकते हैं. इन सवालों का जवाब कुछ समय बाद और विजेताओं की जानकारी आपको Ministry of Railways के एक्स अकाउंट से दी जाएगी.