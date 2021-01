भारत में लगने लगी कोरोना की वैक्सीन, पढ़ें- टीकाकरण के पहले दिन की 10 बड़ी बातें

देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की. जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीकाकरण के पहले दिन कुल 1,91,181 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 3,351 सेंटर बनाए गए थे. इन वैक्सीनेशन सेंटर पर 16,755 लोगों की ड्यूटी लगाई गई.

केंद्र के अनुसार, कोरोना वैक्सीन की 21,291 खुराक उत्तर प्रदेश में दी गईं. इसके बाद महाराष्ट्र में 18,328, आंध्र प्रदेश में 18,412 और बिहार में 18,169 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई. आइए जानते हैं कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले दिन की 10 बड़ी बातें...

1. पहले दिन हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा, रक्षा संस्थानों के 3,429 लोगों का भी टीकाकरण किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी और भारतीय नौसेना के लोग भी शामिल थे.

2. दिल्ली में टीकाकरण के बाद 50 मामूली और एक गंभीर प्रतिकूल घटना (AEFI) रिपोर्ट की गई. जिस वजह से एक 22 वर्षीय लाभार्थी को इलाज के लिए एम्स भेजा गया. जहां उसकी स्थिति कथित तौर पर स्थिर है.

3. राजस्थान में शनिवार को 12,558 हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई. इस दौरान वहां 9 जिलों में AEFI के कुल 21 मामले सामने आए.

4. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉविशील्ड का इस्तेमाल कर कोरोना के खिलाफ टीका लगाया जाए ना कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का. इसी तरह का अनुरोध जेजे अस्पताल के कर्मचारियों ने मुंबई में किया था.

5. महाराष्ट्र में को-विन ऐप में तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए रविवार और सोमवार को टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है. बीएमसी ने एक बयान में शनिवार को कहा था, "इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. कोरोना टीकाकरण के लिए पूरी तरह से डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य है. सरकार ने तकनीकी समस्या के कारण आज ऑफलाइन पंजीकरण की अनुमति दी थी."

