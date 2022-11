India Today Conclave: आज के युवा शादी क्यों नहीं करना चाहते? स्वामी गौर गोपाल दास ने बताई वजह

India Today Conclave Mumbai: इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दूसरे दिन बिजनेस, कला, लेखक, फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियां अपने विचारों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं. शनिवार को इंडिया टुडे के इस मंच पर देश -दुनिया, राजनीति, बाजार से अलग, जीवन के बारे में भी बात की गई.

Guru Speak: Life Lessons सेशन में शिरकत की स्वामी गौर गोपाल दास (Swami Gaur Gopal Das) ने जो पर्सनल कोच, संत, लेखक, लाइफस्टाइल और मोटिवेशनल स्ट्रैटिजिस्ट हैं. जीवन और जीवन को भरपूर कैसे जिएं, इसपर अपने विचार रखे.

Love what you do and Do what you love!

स्वामी गौर गोपाल दास ने कहा कि दो दिन आपके लिए बहुत अहम होते हैं, पहला जिस दिन आप पैदा हुए और जिस दिन आपने जाना कि आपका जन्म क्यों हुआ. हमारे जीने का मक्सद क्या है जब हम ये जानने चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम टैक्स देने, अपने कार्यों में सफल होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं. ज़रूर इससे ज्यादा कुछ है जिसके लिए हमने जन्म लिया है.

उन्होंने कहा कि हममें से बहुत लोगों के पास डेडलाइन हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर और स्ट्रेस है. हम वो कर रहे हैं जिसे हम पसंद नहीं करते और जिसके लिए हम उत्साहित नहीं हैं. हमें जो मिल रहा है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं. हम अगर सप्ताह के 5 दिन रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, तो 50 सप्ताह आप उन्हें देते हैं जिनके लिए काम करते हैं, यानी साल के करीब 2000 घंटे अपने ऑफिस में. अपने जीवन के 10 साल आप उस काम को दे रहे हैं जिससे आपको संतुष्टि नहीं मिल रही. मेरा लोगों से कहना है पैसे उस काम के लो जिसमें आप सबसे अच्छे हो और साथ-साथ वो करो जो आपको खुशी दे, सुकून दे. इसलिए Love what you do and Do what you love!

'लोग आपके पास तभी रुकेंगे, जब अच्छा व्यवहार किया जाएगा'

जह हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो महत्वपूर्ण हैं, जब हम नेताओं की बात करते हैं तो लगता है कि वो महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि Richard Branson ने कहा है कि अपने लोगों को इस तरह ट्रेन करें कि वे आपको छोड़ दें, लेकिन अपने लोगों को इस तरह ट्रीट करें कि वो आपको छोड़ना ही न चाहें. लोग आपके पास तभी रुकेंगे, जब उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा. कोई नहीं चाहता कि उसके साथ डोरमैट की तरह व्यवहार हो.

सफलता के 3 मंत्र क्या हैं?

सफलता के 3 मंत्र कौनसे हैं, इसपर उन्होंने कहा कि किसी के पास बहुत पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह सफल है. राकेश झुनझुनवाला ने यही कहा था कि मेरे पास 5 अरब की दौलत है, लेकिन काश ईश्वर ने मुझे अच्छी सेहत दी होती! इसलिए सफलता के लिए एक पैमाना तय करना गलत है. एक बैलेंस होना चाहिए. उपलब्धियां और पैसा अपकी लाइफस्टाइल के लिए हैं, आपका भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपके जीवन के लिए है. लाइफस्टाइल और लाइफ दोनों साथ-साथ चलती हैं.

सफलता के तीन मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि हमें लक्ष्य केंद्रित नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर फोकस करना चाहिए. जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो आप वहां तक नहीं पहुंचते. जबकि जब आप लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं. दूसरा है, हमेशा सीखते रहना. हमें कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए. तीसरा सबसे अहम है- समय यानी टाइमिंग, सही समय पर काम करना.

'रिश्तों को चलाने के लिए इनवेस्ट करना होता है'

आजकल शादी के मायने बदल गए हैं. इसपर उन्होंने कहा कि आज के युवा शादी नहीं करना चाहते. वो इसलिए क्योंकि वे विवाह में असफलताएं देख रहे हैं. अगर वो विवाह को असफल संस्था के रूप में देखते हैं तो वे शादी क्यों करेंगे. बहुत से लोग रिलेशनशिप में हैं, शादी में हैं और सब ये जानते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता. तो अगर हम किसी शादी में बहुत ज्यादा उम्मीदें रखेंगे तो हर शादी असफल ही दिखेगी. अगर आप लिव इन में हैं या शादी में हैं तो हर रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए. यानी हर उतार चढ़ाव में साथ देना, साथ रहना. हमें रिश्तों को चलाने के लिए इनवेस्ट करना होता है. 6 महीने साथ रहकर आप एक दूसरे को नहीं समझ सकते.

खुद को शांत कैसे रखें?

इतनी भागती जिंदगी में, बहुत तनाव और परेशानियां हैं, ऐसे में कैसे शांत रहा जा सकता है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दुनिया का हर इंसान परेशान हैं. हर रोज थोड़ा या ज्यादा परेशान तो वह होगा ही. लेकिन 3 चीजें हैं जिनसे शांति पाई जा सकती है. पहला- हमें ये देखना चाहिए कि हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं. जो चीज हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उस बारे में नहीं सोचना चाहिए. बल्कि उसपर फोकस करना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. दूसरा है अपनी परेशानियों से अपनी पूरी ताकत से लड़ना. किसी काम को करने के लिए सिर्फ़ अपनी ताकत लगाना ही काफी नहीं है, उसके लिए मदद चाहिए होती है, लोगों की मदद लो, वो भी आपकी ताकत हैं. और तीसरा है आध्यात्मिक जुड़ाव. इन्ही चीजों के जरिए शांत रहा जा सकता है.