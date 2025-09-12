भारत पहुंचे म्यांमार आर्मी कमांडर, की भारतीय सेना की तारीफ, बोले- प्रोफेशनलिज्म काबिले तारीफ है!

म्यांमार आर्मी के कमांडर (BSO-1) लेफ्टिनेंट जनरल को को ऊ और उनके चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 12 सितंबर 2025 को कोलकाता स्थित विजय दुर्ग में पूर्वी कमान मुख्यालय का दौरा किया. ये दौरा दोनों देशों के बीच हो रही 7वीं Army to Army Staff Talks (AAST) का हिस्सा था. इस दौरान जनरल ऑफिसर ने नई दिल्ली, आगरा और गया का भी दौरा किया.

कोलकाता में लेफ्टिनेंट जनरल को को ऊ ने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी से मुलाकात की और भारतीय सेना के समर्पण, प्रतिबद्धता और प्रोफेशनलिज़्म की सराहना की. बातचीत में दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई, खासकर आधुनिक तकनीक और दोनों देशों की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर रहा.

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की. भारतीय सेना म्यांमार आर्मी की डिजिटल ट्रेनिंग क्षमताओं को मजबूत करने और उनके संगठन में सूचना प्रबंधन सुधारने के लिए मदद कर रही है. भारत म्यांमार की रक्षा संरचना को आधुनिक बनाने और तकनीक आधारित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

ये दौरा दोनों सेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे दोस्ताना रिश्तों और सहयोग को और मजबूत बनाता है. भारतीय सेना म्यांमार के साथ मजबूत रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे.

