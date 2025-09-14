scorecardresearch
 

चेन्नई में जुटेंगे दुनिया के कोस्ट गार्ड, 2027 में भारत करेगा ग्लोबल समिट की मेजबानी

भारत 2027 में चेन्नई में पांचवां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित करेगा, जो भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती के साथ होगा. यह निर्णय चौथे CCGS सम्मेलन में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें 115 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे. समिट समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत करेगा.

सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय तटरक्षक फ्लीट रिव्यू और वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार भी होंगे. (Photo: Representational)
भारत 2027 में चेन्नई में पांचवें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (CCGS) की मेजबानी करेगा. यह आयोजन भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ होगा. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. यह फैसला 11-12 सितंबर को इटली की राजधानी रोम में हुए चौथे CCGS में सर्वसम्मति से लिया गया. इस सम्मेलन में भारत समेत 115 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक (DG) परमेश शिवमणि ने कहा कि कोई भी देश अकेले समुद्री चुनौतियों के पूरे दायरे का समाधान नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि 2027 का चेन्नई सम्मेलन एक समावेशी मंच बनेगा, जहां तटरक्षक बल आपसी भरोसा, सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी (साझा संचालन क्षमता) को और मजबूत करेंगे.

'अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका'

मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को एक बार फिर साबित किया है. तीन दिवसीय इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय तटरक्षक फ्लीट रिव्यू और वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार शामिल होंगे. यह कार्यक्रम समुद्री सुरक्षा से जुड़े नए चुनौतियों पर वैश्विक संवाद और अंतरराष्ट्रीय समुद्री एकता को प्रदर्शित करने का मंच बनेगा.

CCGS की अध्यक्षता का औपचारिक हस्तांतरण

समिट के दौरान CCGS की अध्यक्षता का औपचारिक हस्तांतरण हुआ. इस मौके पर भारतीय DG ने इस सम्मेलन को साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने में वैश्विक तटरक्षक सहयोग का प्रतीक बताया. उन्होंने इटली कोस्ट गार्ड का मेहमाननवाजी के लिए और जापान कोस्ट गार्ड का CCGS सचिवालय की भूमिका निभाने के लिए आभार जताया.

