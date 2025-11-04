वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, पंजाब-हरियाणा में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट, जानें दिल्ली का मौसम

पश्चिमी विक्षोभ दो दिन उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. पहाड़ों में ठंड बढ़ने वाली है. 4 और 5 नवंबर को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कई जगहों पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र में आज और कल बर्फबारी हो सकती है जिसके चलते तापमान और नीचे गिर सकता है.

पंजाब और हरियाणा में बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि आज और कल पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे इन इलाकों में प्रदूषण के स्तर में कमी आ सकती है. दिल्ली-NCR में मंगलवार, 4 नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आज AQI खराब या बहुत खराब स्थिति में दर्ज किया गया है.

दिल्ली का AQI

आईटीओ: एक्यूआई 347 — बहुत खराब

कर्तव्य पथ: एक्यूआई 278 — खराब

अक्षरधाम: एक्यूआई 392 — बहुत खराब

आनंद विहार: एक्यूआई 392 — बहुत खराब

लोधी रोड/तिलक मार्ग: एक्यूआई 153 — मध्यम

एम्स: एक्यूआई 297 — खराब

प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी रोड के आसपास एनडीएमसी (New Delhi Municipal Council) वाहन की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है. दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही है.

दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मुख्य सतही हवा दक्षिण पूर्व दिशा से अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. मौसम में अचानक ठंडक बढ़ने और हवा की रफ्तार कम होने के चलते उत्तर पश्चिम की हवाओं के साथ आए प्रदूषण के कारण और लोकल प्रदूषण घटक मिलाकर अगले कुछ दिनों तक दिल्ली NCR में स्मॉग का खतरा न केवल बरकरार रहेगा बल्कि बढ़ सकता है.

