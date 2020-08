IIT बॉम्बे का वर्चुअल दीक्षांत, PM मोदी बोले- परंपरा-तकनीक का अद्भुत मिश्रण

कोरोना काल में सभी बड़े आयोजन कैंसिल है. यहां तक की यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह भी नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में आईआईटी, बॉम्बे ने अनोखे तरीके से अपना 58वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया. वर्चुअल मोड में छात्रों को डिग्री दिया गया है. आईआईटी, बॉम्बे के इस अनोखे पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'परंपरा और तकनीक का अद्भुत मिश्रण! आईआईटी बॉम्बे ने महान प्रयास से एक दिलचस्प दीक्षांत समारोह का आयोजन किया. 2020 की कक्षा के लिए बधाई! मैं अगस्त 2018 में दीक्षांत समारोह के लिए इस शानदार संस्थान की अपनी यात्रा को याद करता हूं.'

