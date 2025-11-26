हैदराबाद में पीने के पानी से कार धोने वाले शख्स पर एक्शन, वाटर बोर्ड ने लगाया 10,000 का जुर्माना

हैदराबाद में पीने के पानी के दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) के प्रबंध निदेशक (MD) ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और सख्त चेतावनी दी.

दरअसल, हैदराबाद के बनजारा हिल्स के रोड नंबर 12 पर एक व्यक्ति अपनी महंगी लग्जरी कार को पीने के पानी से धो रहा था, तभी वहां से गुजर रहे HMWSSB के प्रबंध निदेशक (एमडी) अशोक रेड्डी की नजर इस पर पड़ी.

पानी बर्बाद करना गंभीर अपराध

इसके बाद अशोक रेड्डी ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और व्यक्ति को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि पीने का पानी इस तरह बर्बाद करना गंभीर अपराध है. मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाए और उस पर जुर्माना लगाया जाए.

बोर्ड ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

MD के आदेशों का पालन करते हुए, अधिकारियों ने तत्काल कार मालिक पर ₹10,000 का जुर्माना लगा दिया. इस सख्त कार्रवाई से अशोक रेड्डी ने पानी के दुरुपयोग के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने साफ कर दिया कि पानी की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

HMWSSB के एमडी ने दी चेतावनी

इस कार्रवाई के बाद अशोक रेड्डी ने सभी नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि पीने के पानी का दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे कार धोना हो, गार्डन में सिंचाई हो या कोई और गैर-जरूरी काम, इसके लिए बोर्ड की सप्लाई का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.

आपको बता दें कि हैदराबाद में पानी की किल्लत और संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. ऐसे वक्त में व्यक्ति का पीने का पानी बर्बाद करने चिंता की विषय है. HMWSSB ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी तरह की सख्त निगरानी जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

