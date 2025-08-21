''एक दिन अचानक मेरे दोस्त का फोन आया. उसने बताया कि एक पर‍िच‍ित परिवार की लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है. उस लड़की की मम्मी मिलीं मुझे, बहुत रोकर बताया कि बेटी के एक्स ब्वायफ्रेंड ने उसकी न्यूड वीड‍ियो दो-तीन वेबसाइट में डाल दी हैं. वो डिप्रेशन में चली गई है. उसे सुसाइडल थॉट आते हैं. क्या तुझे कुछ आइड‍िया है, कोई हेल्प कर सकते हो? दोस्त को मैंने कहा कि हां ब‍िल्कुल मैं मदद कर सकता हूं और मैंने की भी.''

साइबर स‍िक्योर‍िटी एक्सपर्ट मोहित चौधरी को उस बच्ची के पर‍िवार की परेशानी ने भीतर तक हिला दिया और उसी दिन से उनके दिमाग में इन अपराधों के ख‍िलाफ लड़ने की मुहिम जन्म ले चुकी थी. मोहित बताते हैं कि वो वीड‍ियो पहले तीन घंटे में एक एडल्ट साइट से हटा, फिर दूसरा वीड‍ियो छह घंटे में हट पाया. इस तरह तीन दिनों में गूगल से लेकर सभी एक्चुअल सोर्स से वीड‍ियो हट गई थी. वीड‍ियो हटने के बाद बेटी की मां का फोन आया. वो बोलीं कि बेटे मैंने अपनी गोल्ड की चेन ग‍िरवी रखी और कितना पैसा खर्च कर दिया. कहीं से भी कोई एक्शन नहीं हुआ. पुलिस के थ्रू भी मदद नहीं मिली. मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान न हों और बेटी को भी अब समझाएं कि कोई गलत कदम न उठाए. आगे की जिंदगी बहुत बड़ी है.

Advertisement

एक कमेंट से कई लोगों ने मांगी मदद

इस घटना के बाद उन्होंने एक वीड‍ियो में कमेंट किया कि अगर किसी को डिजिटल स‍िक्योर‍िटी से संबंध‍ित दिक्कत हो, कोई फोटो, फोन नंबर या वीड‍ियो सोशल मीडिया में प्रचार‍ित किया जा रहा है तो वो मदद कर सकते हैं. मोहित ने बताया कि इसके बाद एक लड़की जो कोलकाता की थी, उसने मुझे इंस्टा पर मैसेज क‍िया कि मेरे पुराने फोटो किसी ने फेक आई डी बनाकर डाल दिए और साथ में मेरा नंबर डाल दिया. मैंने कई कंप्लेंट क‍िए लेकिन हटा नहीं, कई लोगों से संपर्क किया. जिनमें से किसी ने 5000 रुपये लिए किसी ने 6000 रुपए लेकिन वो हटवा नहीं पाए. कॉलेज गोइंग ये लड़की भी बहुत डिप्रेशन में थी. फिर मैंने फेसबुक से 24 घंटे और इंस्टाग्राम में एक वीक में उसकी फोटोज हटवाईं. इंस्टाग्राम के मामले में उनकी पॉल‍िसी कह रही थी कि बिकनी न्यूड‍िटी में नहीं आती, फिर हमने उन्हें तर्क दिया कि इंड‍िया में इसे न्यूड‍िटी मानती है. तब जाकर उन्होंने फोटोज हटवाईं. इसके बाद कई श‍िकायतें उसी कमेंट के जरिए मिलीं.

शादीशुदा महिला का नंबर हुआ था शेयर

इसके बाद फिर सिलसिला निकल पड़ा. एक और शादीशुदा महिला ने इंस्टाग्राम में मोह‍ित से हेल्प मांगी. उसने बताया कि ग्र‍िंडर एप से फेक आईडी बनाकर उनका नंबर शेयर किया गया था. वो लड़की काफी परेशान हो गई थी. कोई उसे न्यूड फोटो भेज रहा था तो कोई व्हाटसऐप पर कॉल कर रहा है. पुलिस में श‍िकायत की तो कहा गया कि नंबर चेंज कर दो. लेकिन, ये नंबर मेरे आधार पैन कार्ड सब जगह है, इसी से सब जुड़े हैं अचानक कैसे नंबर बदल दूं. मोहित कहते हैं कि फिर मैंने जहां से सोर्स है वहां से पता करके इसे ड‍िलीट कराया. उस महिला के पति ने कहा कि ये आपने हमारी बड़ी मदद की है. समाज हमेशा औरत में कम‍ियां निकालता है. वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद बार-बार मेल भेजकर वो फोटो और नंबर हटवाया था.

Advertisement

फिर ऐसे शुरू की साइबर अपराध से जंग

मोहित बताते हैं कि भारत में साइबर अपराध बहुत तेजी से पैर पसार रहा है. कभी ऑनलाइन लोन ऐप के नाम पर ठगी, कभी जॉब फ्रॉड, तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो. सिर्फ पिछले साल ही भारतीय नागरिकों को ऐसे डिजिटल स्कैम्स की वजह से करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी हजारों करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ.

इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि कई गरीब लोग, जो इन ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बने. या कई बार जिन युवाओं की फोटो-वीड‍ियोज का गलत इस्तेमाल हुआ. कई तो गिल्ट और सदमे में आकर आत्महत्या तक कर बैठे. अगर आप गूगल पर सर्च करें कि news about suicide after online digital scam India तो आपको दर्जनों ऐसी खबरें मिल जाएंगी, जिनसे दिल दहल जाएगा.

इन सभी डेटा और अपने पर्सनल अनुभवों के बाद मैंने नवंबर 2024 से Digital Safe India नाम से एक मुह‍िम शुरू की. आज ये भारत का इकलौता सेल्फ-फंडेड ग्रुप है, जो न सिर्फ जागरूकता फैला रहा है बल्कि मैदान में उतरकर सीधे साइबर अपराध से मुकाबला भी कर रहा है.

रंग लाई मुहिम

मोहित की टीम ने अब 370 से ज्यादा मोबाइल मालवेयर हटाए और 2000 से ज्यादा खतरनाक वेब अटैक ब्लॉक और मिटिगेट किए. वो कहते हैं कि हम अब तक इंड‍िविजुअल का 50 करोड़ रुपये और कॉर्पोरेट का 200 करोड़ रुपये बचा चुके हैं. Digital Safe India मुहिम सबसे अहम काम है उन महिलाओं की मदद करना, जिनकी बिना सहमति वाली तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट या एडल्ट साइट्स पर डाल दिए जाते हैं. कई महिलाएं ये जानती ही नहीं कि अपना कंटेंट कैसे हटवाएं. कुछ के पास वकील करने या पुलिस तक जाने की हिम्मत और पैसे नहीं होते. ऐसे में ये टीम आगे बढ़कर बिना किसी फीस के उनकी मदद करता है. कंटेंट हटवाने से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बातचीत तक सब कुछ मोहित की टीम करती है.

Advertisement

कैसे अलग है ये डिजिटल सेफ मुहिम

ये मुहिम दूसरे सेमिनार से अलग भी है क्योंकि जहां दूसरे एक्सपर्ट ग्रुप साइबर क्राइम पर सेमिनार और ट्रेनिंग तक सीमित रहते हैं. वहीं Digital Safe India की टीम खुद आगे बढ़कर मालवेयर हटाती है, खतरनाक वेबसाइट्स को ब्लॉक कराती है और पीड़ितों की कंटेंट-रिमूवल में मदद करती है. मोहित बताते हैं कि हम लगातार इंस्टाग्राम के जरिये लोगों की हेल्प कर रहे हैं. अगर कोई पीड़‍ित व्यक्ति चाहे तो बिना क‍िसी शुल्क के मुझे यहां मैसेज कर सकता है. हमारी टीम के सात एक्सपर्ट्स तत्काल उस श‍िकायत पर काम करना शुरू कर देते हैं.

जानिए फेसबुक और इंस्टाग्राम (Meta) से फोटो/वीडियो हटवाने का तरीका

अगर किसी ने आपकी बिना अनुमति के फोटो या वीडियो फेसबुक/इंस्टाग्राम पर डाल दी है, तो उसे हटवाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें.

स्टेप 1: उस पोस्ट पर जाएं जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं.

स्टेप 2: तीन डॉट्स (⋮) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Report पर क्लिक करें.

स्टेप 4: Nudity or sexual content चुनें.

स्टेप 5: Involves a person without their consent सेलेक्ट करें.

सीधे रिपोर्ट करने का लिंक यहां है

ट्विटर/X से फोटो या वीडियो हटाने का तरीका

अगर किसी ने ट्विटर (X) पर आपकी निजी फोटो या वीडियो डाल दी है, तो ऐसे हटवा सकते हैं.

Advertisement

स्टेप 1: उस ट्वीट पर जाएं.

स्टेप 2: तीन डॉट्स (⋮) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Report Tweet चुनें.

स्टेप 4: It’s abusive or harmful पर क्लिक करें.

स्टेप 5: Includes private information > Includes intimate content shared without my consent सेलेक्ट करें.

रिपोर्ट करने के लिए सीधा लिंक

एडल्ट साइट्स पर डाले गए वीडियो हटवाने का तरीका

अगर आपकी वीडियो किसी एडल्ट साइट पर डाल दी गई है, तो उसे हटाने के लिए ये तरीके अपनाएं.

स्टेप 1: उस वेबसाइट पर जाएं जहां वीडियो डाली गई है.

स्टेप 2: वहां Report Abuse, Remove my content या DMCA / NCII जैसा ऑप्शन ढूंढें.

स्टेप 3: दिए गए फॉर्म को भरें और अपनी पहचान व डिटेल्स शेयर करें.

स्टेप 4: सबूत के तौर पर लिंक, स्क्रीनशॉट और डिटेल्स ज़रूर अटैच करें.

स्टेप 5: साफ लिखें कि यह कंटेंट बिना अनुमति के अपलोड किया गया है.

गूगल से इस लिंक के जरिये डी-इंडेक्सिंग भी करवा सकते हैं ताकि वह सर्च रिजल्ट्स में न दिखे.

---- समाप्त ----