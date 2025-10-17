scorecardresearch
 

बाथरूम के बल्ब में हिडन कैमरा...महिला किराएदार को देखता था मकान मालिक, ऐसे सामने आई घिनौनी करतूत

हैदराबाद के वेंगलराव नगर में मकान मालिक को अपनी महिला किरायेदार के बाथरूम के बल्ब होल्डर में हिडन कैमरा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. महिला के पति को कैमरा मिला तो मकान मालिक ने उल्टा उन्हें ही धमकाया. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. मामला जांच में है.

बाथरूम का बल्ब को खोला तो सामने आई मकान मालिक की करतूत (Photo: ITG)
तेलंगाना में हैदराबाद के वेंगलराव नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मकान मालिक ने कथित तौर पर अपनी महिला किरायेदार के साथ जो किया वह डरा देने वाला है. दरअसल, उसने घर में बाथरूम के बल्ब होल्डर में एक हिडेन कैमरा लगा दिया था और जिससे वह महिला को नहाते हुए देखता था.

पुलिस के अनुसार, एक निजी फर्म में काम करने वाली 23 वर्षीय विवाहित महिला अपने पति के साथ जवाहर नगर निवासी अशोक यादव के मकान के एक हिस्से में किराए पर रह रही थी. 4 अक्टूबर को, महिला ने मकान मालिक को बताया कि बाथरूम की लाइट काम नहीं कर रही है, जिसके बाद यादव ने उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को भेजा.

कुछ दिनों बाद, 13 अक्टूबर को, महिला के पति ने बल्ब होल्डर में एक ढीला पेंच देखा और उसे जांचने का फैसला किया. टॉर्च से करीब से जांच करने पर, होल्डर के अंदर एकहिडेन कैमरा देखकर वह चौंक गया. जब उसने मकान मालिक से इस बारे में बात की, तो यादव ने कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और दंपति को पुलिस से बात न करने की चेतावनी दी.

कपल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, मधुरानगर पुलिस ने मकान मालिक अशोक यादव और इलेक्ट्रीशियन चिंटू के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार इलेक्ट्रीशियन की तलाश जारी है.
 

