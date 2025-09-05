scorecardresearch
 

Teacher's Day पर शिक्षक को भेजें ये मैसेज, स्पेशल अंदाज में करें टीचर्स डे विश

Teacher's Day Wishes 2025: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. शिक्षक न केवल हमें ज्ञान देते हैं, बल्कि हमारे चरित्र का निर्माण भी करते हैं. उनका मार्गदर्शन जीवन में हमें सही राह दिखाता है.

शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

टीचर्स डे हमें याद दिलाता है कि शिक्षक केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी होते हैं. टीचर्स के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शिक्षक दिवस एक सुनहरा अवसर है.इस मौके पर आप अपने टीचर्स को खास मैसेज भेजकर स्पेशल फील करवा सकते हैं.


- नहीं हैं शब्द कैसे करूं धन्यवाद,            
बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद,
हूं जहां आज मैं उसमें है बड़ा योगदान,
आप सबका जिन्होंने दिया मुझे इतना ज्ञान
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

- गुरु तेरे उपकार का
कैसे चुकाऊं मैं मोल
लाख कीमती धन भला
गुरु हैं मेरे अनमोल !
Happy Teachers Day 2025


- आपने हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं सिखाया, 
बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करना भी सिखाया, 
मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरु!

 

- जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान
जो करता है वीरों का निर्माण
जो बनाता है इंसान को इंसान
ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम
Happy Teacher's Day 2025


- जो बनाएं हमें इंसान, कराए सही-गलत की पहचान 
देश के उन निर्माताओं को, हम करते हैं शत-शत प्रणाम
Happy Teacher's Day!


- जीने की कला सिखाते शिक्षक
ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक
पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता 
अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक
Happy Teacher's Day 2025

- गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, 
गुरु बिन कोई ना दूजा 
गुरु करें सबकी नाव पार 
गुरु की महिमा सबसे अपार
शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं!
 

