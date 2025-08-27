scorecardresearch
 

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर इन भक्तिमय मैसेज से दें अपनों को शुभकामनाएं

भगवान गणेश की पूजा और आराधना का त्गयोहार, गणेश चतुर्थी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है. भक्त गणपति बाप्पा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और हर बाधा दूर करने वाले विघ्नहर्ता की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को WhatsApp, Facebook पर Messages के जरिए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. (PTI Photo/Kunal Patil)
गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. (PTI Photo/Kunal Patil)

गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश की पूजा और आराधना का प्रमुख अवसर है. इस दिन भक्त गणपति बाप्पा के द्वार आते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है. गणेश चतुर्थी को लेकर भक्तों में बहुत उत्साह रहता है. पूरे धूमधाम से बप्पा की पूजा-अर्चना की जाती है. इस गणेश चतुर्थी पर आप अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को WhatsApp, Facebook पर खास Messages भेजकर गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है,
सबके दिलों को सुकून मिलता है,
जो भी आता है गणपति बाप्पा के द्वार,
उन्हें कुछ न कुछ जरूर मिलता है.
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

 

दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा,
ये गणेश जी का दरबार है,
देवों के देव वक्रतुंडा महाकाया को,
अपने हर भक्त से प्यार है...
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं 2025

 

भगवान श्री गणेश की कृपा, बनी रहे आप पर हर दम...
हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में न आए कोई गम...
Happy Ganesh Chaturthi 2025

 

> नए कार्य की शुरुवात अच्छी हो,
हर मनोकामना सच्ची हो,
गणेश जी का मन में वास रहे,
गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे !
Ganesh Chaturthi 2025 wishes!

 

हर पल खुशियों से जियो 
कभी ना हो मुश्किलों से सामना, 
आई है गणेश चतुर्थी 
मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामना!

आते बड़े धूम-धाम से गणपति जी  
जाते बड़े धूम-धाम से गणपति जी  
आखिर सबसे पहले आकर
हमारे दिलों में बस जाते हैं गणपति जी
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!

 

जीवन सुंदर सुखद है बन जाता  
जब कोई गणेश का हो जाता  
दुख दरिद्र निकट ना आता  
जब गणेश नाम का जाप है करता  
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

 

>जीवन में सदा बनी रहे शांति, 
भगवान गणेश लाये खुशियों की क्रांति, 
आपके जीवन में ना रहे किसी प्रकार की कोई भ्रांति 
Happy Ganesh Chaturthi 2025.

