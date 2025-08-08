scorecardresearch
 

Feedback

गुवाहाटी में भीड़ ने चोरी के शक में दो लोगों को पीटा, रिक्शा चालक की मौत, एक घायल

गुवाहाटी के पानबाजार में शुक्रवार सुबह चोरी के शक में भीड़ ने दो लोगों की पिटाई कर दी. रिक्शा चालक अतुल दास की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है. सीआईडी टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं.

Advertisement
X
चोरी के शक में भीड़ ने पिटाई कर दी.(Photo: Representational)
चोरी के शक में भीड़ ने पिटाई कर दी.(Photo: Representational)

गुवाहाटी के पानबाजार इलाके में शुक्रवार सुबह चोरी के शक में भीड़ द्वारा पीटे जाने से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब पानबाजार थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों को स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों ने पकड़कर पीटा है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) अमिताभ बसुमातरी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एक घायल व्यक्ति को पाया, जिसकी पहचान रिक्शा चालक अतुल दास के रूप में हुई. उसे तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) ले जाया गया. मगर, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, एक अन्य घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गुवाहाटी से चेन्नई जाने की फिराक में थे... मेघालय के बॉर्डर पर खुलेआम हो रही घुसपैठ

सम्बंधित ख़बरें

ओवल में भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान मैदान पर कई बार कबूतरों का झुंड नजर आया
ओवल टेस्ट में कबूतरों की एंट्री! अगर बॉल टकरा जाती तो क्या होता? क्या हैं क्रिकेट के नियम 
फाइल फोटो (ITG)
असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मणिपुर बॉर्डर से 5 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, महिला गिरफ्तार 
Great Yoga: Strict security arrangements, a crowd of thousands.
असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची महायोग शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम 
IIT Guwahati water testing tools
IIT गुवाहाटी: सिर्फ ₹20 में 1,000 लीटर पानी होगा शुद्ध! 
अब तक 94 लोग गिरफ्तार. (Representational image)
पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में ‘देशविरोधी पोस्ट’ करने वालों पर एक्शन, अब तक 94 गिरफ्तार 

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अपराध जांच विभाग (CID) की टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. जब डीसीपी से पूछा गया कि क्या स्थानीय दुकानदार इस हमले में शामिल थे, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया.

Advertisement

वहीं, जांच पूरी होने से पहले कोई अतिरिक्त जानकारी देने से मना कर दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, पानबाजार इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं. शुक्रवार तड़के दोनों संदिग्धों को इलाके में घूमते देखा गया, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें घेरकर पीटा. पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement