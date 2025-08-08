गुवाहाटी में भीड़ ने चोरी के शक में दो लोगों को पीटा, रिक्शा चालक की मौत, एक घायल

गुवाहाटी के पानबाजार इलाके में शुक्रवार सुबह चोरी के शक में भीड़ द्वारा पीटे जाने से एक रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 9:30 बजे हुई, जब पानबाजार थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों को स्थानीय दुकानदारों और अन्य लोगों ने पकड़कर पीटा है.

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) अमिताभ बसुमातरी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने एक घायल व्यक्ति को पाया, जिसकी पहचान रिक्शा चालक अतुल दास के रूप में हुई. उसे तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH) ले जाया गया. मगर, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, एक अन्य घायल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अपराध जांच विभाग (CID) की टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं. आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है. जब डीसीपी से पूछा गया कि क्या स्थानीय दुकानदार इस हमले में शामिल थे, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया.

वहीं, जांच पूरी होने से पहले कोई अतिरिक्त जानकारी देने से मना कर दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, पानबाजार इलाके में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं. शुक्रवार तड़के दोनों संदिग्धों को इलाके में घूमते देखा गया, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें घेरकर पीटा. पुलिस ने लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

