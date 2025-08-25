scorecardresearch
 

Feedback

पार्टियों का शौकीन, स्कॉर्पियो पर लाल बत्ती, विधायक संग तस्वीरें... निक्की के हत्यारोपी पति की रंगीन जिंदगी के कारनामे

ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या के आरोप में विपिन भाटी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पत्नी निक्की को आग लगाकर मारने का आरोप है. लग्जरी लाइफ का शौकीन विपिन सोशल मीडिया पर पावर का प्रदर्शन करता था. निक्की के परिवार ने दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए, जबकि सोशल मीडिया पर #JusticeForNikki ट्रेंड कर रहा है.

Advertisement
X
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी के काले कारनामे (Photo: ITG)
पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी के काले कारनामे (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा में एक महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसमें यह बात सामने आई है कि दहेज के लिए पति और ससुराल वालों ने आग लगाकर उसे मार डाला. इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर उसके पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने महिला के पति, सास, ससुर और देवर सहित परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

crime

लग्ज़री कारों और कैश की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को आग लगाने का आरोपी विपिन भाटी, आलीशान ज़िंदगी का शौकीन लगता है. वह अपने सोशल मीडिया पर, स्थानीय राजनेताओं और पुलिसवालों से अपने संबंधों का बखान करता है और लाल बत्ती वाली अपनी सफ़ेद स्कॉर्पियो कार में घूमना पसंद करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Nikki Murder Case: Killing in a Dowry Dispute, Husband Says - No Regrets
निक्की हत्याकांड में रील और ब्यूटी पार्लर वाला एंगल क्या? देखें रिपोर्ट 
Mickey murder case: Father-in-law also arrested, all accused are in police custody.
निक्की हत्याकांड: ससुर अरेस्ट, सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में 
Nikki murder case: Husband shot, mother-in-law arrested | Greater Noida
ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड: पति का 'हाफ एनकाउंटर', सास भी गिरफ्तार 
Greater Noida: Encounter of a dowry murder accused who attempted to flee.
दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली 
दहेज उत्पीड़न और जलाकर हत्या... अभी तक उलझी है Nikki Murder केस की पहेली 

'Ch Vipu Gujjar' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसे एक वकील बताया गया है, जो अक्सर ट्रेंडी हरियाणवी गानों पर दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए तस्वीरें पोस्ट करता है.

मनी और पावर का प्रदर्शन

noida murder case

पीड़िता निक्की के परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी में दहेज के तौर पर एक स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, गोल्ड और कैश दिया था. इसके बावजूद, विपिन और उसके परिवार ने कथित तौर पर निक्की को और दहेज के लिए परेशान किया. विपिन के 244 इंस्टाग्राम पोस्ट में से करीब 80 में सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी प्रमुखता से नजर आती है.

Advertisement

कभी-कभी, इस पर बीजेपी का फ्लैग लगा होता है. कभी-कभी, इस पर विधायक का स्टिकर, नकली पुलिस मार्क, या लाल सायरन लगा होता है. ये सारी चीजें पावर और एनफ्लुएंस के तौर पर बार-बार दिखाई देती हैं. कानून के मुताबिक, देश के कुछ ही टॉप अधिकारियों को अपने वाहनों पर लाल बत्ती का उपयोग करने की अनुमति मिलती है.

noida murder case

साल 2022 की एक पोस्ट में विपिन, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ नजर आते हैं. पार्टी की रैलियों में उनकी ऐसी ही मौजूदगी और उनकी कार पर लगा बीजेपी का झंडा उनके राजनीतिक जुड़ाव की तरफ इशारा करता है. 

विपिन के इंस्टाग्राम पर मौजूद वीडियो में उसे शराब पीते और पार्टी करते हुए देखा जा सकता है, जिनमें ग्रेटर नोएडा के एक फार्महाउस का वीडियो भी शामिल है. पूल के किनारे की पार्टियों, फार्महाउस में मौज-मस्ती, पहाड़ों की सैर और अपनी कार के ऊपर पोज़ देते हुए सीन उसकी पोस्ट में अक्सर दिखाई देते हैं.

crime

ऑनलाइन सपोर्ट...

विपिन की गिरफ़्तारी के बाद से, गुज्जर समुदाय के सोशल मीडिया अकाउंट्स उसके बचाव में लामबंद हो गए हैं और ऐसे मैसेज फैला रहे हैं, जिनमें आरोपी को उनका निर्दोष 'भाई' बताया जा रहा है.

गुज्जर समुदाय से जुड़े बीस से ज़्यादा फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, जैसे gurjar_page_india, heer_gujjar_page, ikka_gurjar_7o7o, और veer_gurjar_ekta_page ने खुले तौर पर आरोपी के समर्थन में रैली निकाली है.

Advertisement

हज़ारों अकाउंट्स से मैसेज पोस्ट किए गए हैं, जिनमें लोगों को जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने और पीड़िता पर उंगली उठाने से आगाह किया गया है. दो हज़ार से ज़्यादा अकाउंट्स ने अपनी इंस्टाग्राम 'स्टोरीज़' में निक्की की मौत के बाद शेयर की गई एक पोस्ट शेयर की है. 

सोशल मीडिया पोस्ट में विपिन ने निक्की के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसके कैप्शन में लिखा है: "निक्की, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? लोग मुझे हत्यारा कह रहे हैं? तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बुरा हो रहा है."

यह भी पढ़ें: दहेज, मर्सिडीज कार या रील का झगड़ा? ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड की वजह क्या

समर्थक इस दावे के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं कि निक्की और उनकी बहन कंचन ने इस साल की शुरुआत में पंचायत के सामने ऐसा करने से मना करने के बावजूद इंस्टाग्राम पर शॉर्ट-फॉर्म वीडियो बनाना जारी रखा. निक्की और उनकी बहन कंचन ने अपने काम को प्रदर्शित करने के लिए अपने सैलून के इंस्टाग्राम हैंडल का इस्तेमाल किया, जिसे 59,000 से ज़्यादा लोग फ़ॉलो करते हैं.

विपिन के समर्थकों ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कंचन चिल्ला रही है, "निक्की, तुमने क्या किया?" इसे समर्थक इस बात का सबूत मान रहे हैं कि निक्की ने खुद को आग लगा ली. एक और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग (जिसमें विपिन सड़क पर टहलते हुए दिखाई दे रहा है) का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए किया जा रहा है कि घटना के वक्त वह घर पर नहीं था. 

Advertisement

मीडिया से बातचीत में, निक्की के 5 साल के बेटे ने आरोप लगाया कि विपिन ने उसकी मां पर कुछ डाला और लाइटर से आग लगा दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में निक्की को उसके पति द्वारा पीटा जाता है, उसके बालों से घसीटा जाता है और बाद में आग लगने के बाद वह लंगड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दे रही है. विपिन को सज़ा देने की मांग को लेकर #JusticeForNikki हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया गया है. यह कैंपेन शनिवार शाम को शुरू हुआ और रविवार को 8,500 से ज़्यादा पोस्ट के साथ ज़ोर पकड़ लिया.

 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement