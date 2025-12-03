गोवा: डाला रिवर्स गियर और दबा दिया एक्सीलेटर... नशे में युवक ने शख्स पर चढ़ा दी कार, दुकान के शटर में घुसी

गोवा की राजधानी पणजी की एक मार्केट में मंगलवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक नशे में धुत युवक ने कार को पीछे करते समय अचानक एक्सीलेटर जोर से दबा दिया और कार सीधे एक दुकान से जा टकराई. इस हादसे में फुटपाथ पर खड़ा एक स्थानीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शराब के नशे में धुत था युवक

जानकारी के अनुसार, 18 वर्षीय शाहिद अंसारी मंगलवार सुबह अपने कर्मचारियों को पणजी बाजार छोड़ने आया था. वहां से लौटते समय वह शराब के नशे में धुत था. इसी दौरान उसने लापरवाही से पहले एक कार को टक्कर मारी. इसके बाद जब वह अपनी कार को पीछे करने लगा तो उसने रिवर्स गियर डाल दिया.

नशे की हालत में युवक ने इतनी तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया कि कार अनियंत्रित हो गई और सीधे फुटपाथ पर बनी एक दुकान में जा घुसी. हादसा इतना भयानक था कि कार दुकान में घुस गई और उस समय फुटपाथ पर खड़ा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

स्थानीय लोगों ने वाहन चालक को पकड़ा

वहीं एक अन्य व्यक्ति कुछ ही पलों के अंतर से बाल-बाल बच गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. स्थानीय नागरिकों ने तत्परता दिखाते हुए युवक शाहिद अंसारी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

