'डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते वे कल क्या करेंगे...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने क्यों कहा ऐसा?

मध्य प्रदेश के रीवा स्थित टीआरएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आने वाली चुनौतियां अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के रूप में सामने आ रही हैं.

जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा, 'भविष्य की चुनौतियां आ रही हैं. ये चुनौतियां अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता... आप और मैं दोनों अनजान हैं कि भविष्य क्या लेकर आएगा... ट्रंप आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं. चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप एक पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक नई चुनौती सामने आ जाती है. और वही सुरक्षा चुनौतियां हमारी सेना भी झेल रही है. चाहे वह सीमा पर हो, आतंकवाद हो, प्राकृतिक आपदाएं हों या साइबर युद्ध.'

सेना प्रमुख ने नए युद्ध के क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अब युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं रह गया है.

उन्होंने कहा, 'नई चीजें शुरू हो चुकी हैं: अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और सूचना युद्ध. अफवाहें किस तरह फैलाई जा रही हैं. जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना, कराची पर हमला हो गया. इतनी सारी ऐसी खबरें आईं जो हमें भी खबर लगीं. कहां से आईं, किसने कीं?... इन सभी चुनौतियों के दायरे में आपको जमीन, आसमान, पानी और तीनों पर काम करना होगा...'

---- समाप्त ----