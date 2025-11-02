scorecardresearch
 

Feedback

'डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते वे कल क्या करेंगे...', आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने क्यों कहा ऐसा?

मध्य प्रदेश के रीवा में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर चिंता जताई, जिसमें अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता, साइबर और अंतरिक्ष युद्ध शामिल हैं. उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं और सेना को हर क्षेत्र में सतर्क रहना होगा.

Advertisement
X
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की चुनौतियों पर जताई चिंता. (File photo: ITG)
आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की चुनौतियों पर जताई चिंता. (File photo: ITG)

मध्य प्रदेश के रीवा स्थित टीआरएस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य की चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि आने वाली चुनौतियां अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के रूप में सामने आ रही हैं.

जनरल द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा, 'भविष्य की चुनौतियां आ रही हैं. ये चुनौतियां अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता... आप और मैं दोनों अनजान हैं कि भविष्य क्या लेकर आएगा... ट्रंप आज क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रंप को भी नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं. चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप एक पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक नई चुनौती सामने आ जाती है. और वही  सुरक्षा चुनौतियां हमारी सेना भी झेल रही है. चाहे वह सीमा पर हो, आतंकवाद हो, प्राकृतिक आपदाएं हों या साइबर युद्ध.'

सेना प्रमुख ने नए युद्ध के क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए कहा कि अब युद्ध केवल जमीन तक सीमित नहीं रह गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

होसबाले ने कहा कि RSS पर रोक की बातें पुरानी है (Photo: PTI)
'बैन करने की कोशिशें पुरानी, संघ अडिग रहेगा...', खड़गे के बयान पर RSS का पलटवार 
भोपाल में डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती करके लूट.(Photo:AI Generated)
MP: पहले डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर समलैंगिक पार्टनर को मिलने के बहाने लूटा 
थाने में बैठी समधी के साथ भागने वाली महिला. (Photo: Ravish Pal/ITG)
50 साल के समधी पर आया महिला का दिल, पति और दो बच्चों को छोड़कर घर से हुई फुर्र 
राजगढ़ से पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
MP: राजगढ़ में ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार  
narsinghpur murder case
ब्लैकमेलिंग से तंग चचेरी साली ने दी जीजा की हत्या की सुपारी, देखें वारदात 

उन्होंने कहा, 'नई चीजें शुरू हो चुकी हैं: अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और सूचना युद्ध. अफवाहें किस तरह फैलाई जा रही हैं. जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना, कराची पर हमला हो गया. इतनी सारी ऐसी खबरें आईं जो हमें भी खबर लगीं. कहां से आईं, किसने कीं?... इन सभी चुनौतियों के दायरे में आपको जमीन, आसमान, पानी और तीनों पर काम करना होगा...'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement