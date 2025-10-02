Gandhi Jayanti : 2 अक्टूबर को बनाएं खास, महात्मा गांधी की जयंती पर शेयर करें ये मैसेज

देश में बापू के नाम पहचान बनाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गुजरात में जन्मे गांधी जी ने देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. गांधी जी के विचार आज भी लोगोंं के दिलों में अपनी खास जगह बनाते हैं. आइए जानते हैं किन संदेशों से आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को खास बना सकते हैं.

> दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल

साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल

Happy Gandhi Jayanti 2025!

> सत्य का तेल अहिंसा की बाती,

अमर ज्योति जलती रहे,

तेरे पदचिन्हों पर बापू,

ये दुनिया सारी चलती रहे.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

> ऐनक पहनें लाठी पकड़े चलते थे वो शान से,

जालिम कांपे थर-थर थर-थर सुनकर उनका नाम रे,

कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे,

दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तानके

Happy Gandhi Jayanti 2025!

> उनकी सोच ने कर दिया कमाल

देश का बदल गया सुर ताल,

सबने बोली सत्य अहिंसा की बोली

हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली.

गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

> हमेशा सच्चाई का शस्त्र लेकर, अहिंसा का अस्त्र लेकर

जिसने देश अपना बचाया, अंग्रेजों को भगाया था

दुश्मनों से भी किया प्यार, मानव पर किया उपकार

बापू करते हैं आपको नमन, चढ़ाते हम सब प्रेम-सुमन

Happy Gandhi Jayanti 2025!

