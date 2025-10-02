scorecardresearch
 

Feedback

Gandhi Jayanti : 2 अक्टूबर को बनाएं खास, महात्मा गांधी की जयंती पर शेयर करें ये मैसेज

Happy Gandhi Jayanti 2025 wishes in Hindi: राष्ट्रपिता गांधी को दुनिया बापू के नाम से पहचानती है. महात्मा गांधी के विचार और अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है. गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को उनके विचार एवं संदेश शेयर करके बापू के जन्मदिन को खास बना सकते हैं.

Advertisement
X
गांधी जयंती पर दोस्तों को शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: Pixabay)
गांधी जयंती पर दोस्तों को शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: Pixabay)

देश में बापू के नाम पहचान बनाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, गुजरात में जन्मे गांधी जी ने देश को आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. गांधी जी के विचार आज भी लोगोंं के दिलों में अपनी खास जगह बनाते हैं. आइए जानते हैं किन संदेशों से आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को खास बना सकते हैं.

> दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल
Happy Gandhi Jayanti 2025!

 

सम्बंधित ख़बरें

mahatma gandhi statue
लंदन में महात्मा गांधी की मूर्ति से तोड़फोड़, भारतीय उच्चायोग ने जताई आपत्ति 
Instability in Nepal raises concerns for India.
नेपाल में बवाल पर क्या बोले पक्ष-विपक्ष के नेता? देखें  
mothihari tushar gandhi
बापू के परपोते और स्थानीय मुखिया के बीच हॉट टॉक, महागठबंधन को वोट देने की अपील पर बवाल! 
Mohandas Gandhi was nominated for the Nobel Peace Prize five times but never won it. (File Image)
5 बार नामित, फिर भी नहीं मिला नोबेल... गोडसे ने गांधी की अवॉर्ड पाने की आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी? 
Virat Kohli Vande Bharat
News Menu: बेंगलुरु भगदड़ पर कोहली के खिलाफ शिकायत, कटरा-श्रीनगर वंदे भारत का सफर आज से शुरू 

> सत्य का तेल अहिंसा की बाती,
अमर ज्योति जलती रहे,
तेरे पदचिन्हों पर बापू,
ये दुनिया सारी चलती रहे.
गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

> ऐनक पहनें लाठी पकड़े चलते थे वो शान से,
जालिम कांपे थर-थर थर-थर सुनकर उनका नाम रे,
कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे,
दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तानके
Happy Gandhi Jayanti 2025!

 

> उनकी सोच ने कर दिया कमाल
देश का बदल गया सुर ताल,
सबने बोली सत्य अहिंसा की बोली
हर गली में जली विदेशी वस्तुओं की होली.
गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

 

> हमेशा सच्चाई का शस्त्र लेकर, अहिंसा का अस्त्र लेकर
जिसने देश अपना बचाया, अंग्रेजों को भगाया था
दुश्मनों से भी किया प्यार, मानव पर किया उपकार
बापू करते हैं आपको नमन, चढ़ाते हम सब प्रेम-सुमन
Happy Gandhi Jayanti 2025!

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement