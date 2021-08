पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती आज, राहुल ने किया पिता को याद, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. वहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता को उनके स्मृति स्थल पर जाकर याद किया. राहुल गांधी के साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे.



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार सुबह अपने साथियों के साथ राजीव गांधी के स्मृति स्थल पर पहुंचे. यहां राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस द्वारा भी राजीव गांधी को ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी गई.

Shri @RahulGandhi offers floral tributes at Vir Bhumi on Shri Rajiv Gandhi ji's birth anniversary. #RememberingRajivGandhi pic.twitter.com/IaI8vKoWB9



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर नमन.



Tributes to our former PM Shri Rajiv Gandhi Ji on his birth anniversary.