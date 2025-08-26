पूर्व उप-सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि NSCS के नए सैन्य सलाहकार नियुक्त

पूर्व वाइस-चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है. वह 1 सितंबर 2025 को अपना नया पद संभालेंगे. उनकी नियुक्ति का उद्देश्य तीनों सेनाओं (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) से संबंधित मामलों पर एनएसए को सलाह देना है. इस पद के लिए उन्हें उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना गया है.
इसके अलावा वह तीनों सशस्त्र बलों के लिए प्रमुख रक्षा सौदों और नीतिगत निर्णयों में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे. यह पद सैन्य नेतृत्व और रणनीतिक नीति-निर्माण के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में सैन्य दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके.
NDA से शुरू हुआ करियर
लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि का सैन्य करियर चार दशकों से अधिक का रहा है जो उनकी रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है. उनका शानदार सफर नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) से शुरू हुई और दिसंबर 1985 में उन्हें गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त हुआ. वह एक असाधारण शैक्षिक क्षमता वाले अधिकारी हैं. उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल. की डिग्री हासिल की.
कई प्रतिष्ठि सम्मान से नवाजा गया
अपने पूरे करियर के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ने विभिन्न परिचालन और भौगोलिक क्षेत्रों में कई तरह के कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियां संभाली हैं. पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के साथ रणनीतिक और सामरिक गतिशीलता की उनकी गहरी समझ ने परिचालन की तैयारी और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनकी सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है.