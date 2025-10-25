scorecardresearch
 

महिला भिखारी ने कूड़े के ढेर में छिपाए थे रुपये, गिनते-गिनते लोगों के छूटे पसीने

मंगलौर में एक महिला भिखारी के पास से लाखों रुपये मिले हैं. बताया जाता है कि महिला भिखारी ने रुपये को कूड़े के ढेर में छिपाकर रखा था. जब लोगों को शक हुआ तो वे छिपाए गए नोट गिनने लगे.

छिपाए गए नोटों की गिनती करते लोग. (Photo: Chandni kureshi/ITG)
कर्नाटक के मंगलौर में उस समय लोग दंग रह गए, जब एक महिला भिखारी के पास से लाखों रुपए की रकम बरामद हुई. महिला ने पैसे कूड़े में छिपाये हुए थे. फिलहाल पैसे और महिला की जानकारी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है.

जानकारी के अनुसार मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा से एक दिव्यांग महिला भिखारी जो कि दिमागी रूप से भी कमजोर बताई गई है. वह लगभग 13 वर्षों से एक मकान के बाहर रहती थी. बीते रोज मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया तो कूड़ेदान के पास रखे कुछ कट्टे उसने अपने पास छिपा लिए. साथ ही सुबह से शाम तक महिला उन कट्टों को अपने पास चिपका कर बैठी रही.

यह भी पढ़ें: भिखारी के घर चोरी... 8 टूटे ताले लेकर पुलिस के पास पहुंची, बोली- ₹20 हजार कैश और 500 ईंटें ले गए

शक होने पर ली गई तलाशी तो मिले लाखों रुपये

लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसके झोले से काफी रकम बरामद हुई. जिसमें काफी संख्या में नोट और सिक्के मिले. जिसके बाद लोगों ने पैसों की गिनती शुरू की तो पैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे. बरामद हुई राशि एक लाख से ऊपर की बताई गई है. 

इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी. हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और इसके पास से बरामद रुपयों को किसी जरूरतमंद को दे दिया जाएगा. 

