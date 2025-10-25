महिला भिखारी ने कूड़े के ढेर में छिपाए थे रुपये, गिनते-गिनते लोगों के छूटे पसीने

कर्नाटक के मंगलौर में उस समय लोग दंग रह गए, जब एक महिला भिखारी के पास से लाखों रुपए की रकम बरामद हुई. महिला ने पैसे कूड़े में छिपाये हुए थे. फिलहाल पैसे और महिला की जानकारी पुलिस को दे दी गई है. पुलिस ने महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आश्वासन दिया है.

जानकारी के अनुसार मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा से एक दिव्यांग महिला भिखारी जो कि दिमागी रूप से भी कमजोर बताई गई है. वह लगभग 13 वर्षों से एक मकान के बाहर रहती थी. बीते रोज मोहल्ले के लोगों ने उसे वहां से हटाने का प्रयास किया तो कूड़ेदान के पास रखे कुछ कट्टे उसने अपने पास छिपा लिए. साथ ही सुबह से शाम तक महिला उन कट्टों को अपने पास चिपका कर बैठी रही.

शक होने पर ली गई तलाशी तो मिले लाखों रुपये

लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसके झोले से काफी रकम बरामद हुई. जिसमें काफी संख्या में नोट और सिक्के मिले. जिसके बाद लोगों ने पैसों की गिनती शुरू की तो पैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे. बरामद हुई राशि एक लाख से ऊपर की बताई गई है.

इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी. हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा और इसके पास से बरामद रुपयों को किसी जरूरतमंद को दे दिया जाएगा.

