भिखारी के घर चोरी... 8 टूटे ताले लेकर पुलिस के पास पहुंची, बोली- ₹20 हजार कैश और 500 ईंटें ले गए

मध्य प्रदेश के हरदा में जनसुनवाई के दौरान एक अजीब मामला सामने आया. यहां एक भिखारी महिला टूटा हुआ ताला लेकर पहुंची और रोने लगी. पुलिस से कहने लगी कि उसके घर के ताले बार-बार टूट जाते हैं. इस बार भी ताला टूटा तो पता चला कि घर में रखे 20 हजार रुपये नकद, सामान, 500 ईंटें और 5 लकड़ी की बल्लियां चोरी हो गईं.

हरदा सिटी कोतवाली थाना इलाके स्थित दूध डेयरी के पास रहने वाली पीड़िता ने इस संबंध में एक आवेदन भी दिया है. पार्वती बाई ने अधिकारियों से कहा कि वह अपने बेटे के पालन-पोषण के लिए भीख मांगती है. सुबह घर से निकलती है और दोपहर या शाम को लौटती है. इस दौरान कई बार घर का ताला टूटा मिलता है.

बुजुर्ग महिला ने बताया कि अब तक चोर उसके घर के ताले कई बार तोड़ चुके हैं. उम्र के कारण शुरू में उसे याद नहीं रहता था कि ताला लगाया या नहीं. पहले लगता था कि शायद ताला ठीक से बंद नहीं किया होगा. लेकिन बार-बार चोरी होने पर समझ आया कि यह चोरों की हरकत है.

परेशान होकर पार्वती बाई टूटा ताला लेकर जनसुनवाई में पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई. जनसुनवाई में पहुंची पार्वती बाई को आशंका है कि चोर ने उसके घर में रखे 10 किलो आटे में कुछ मिला दिया होगा.

अधिकारियों और प्रेस से बात करते हुए वे भावुक हो गई और घटना का विवरण दिया. महिला पुलिस थाने जाने से पहले सीधे जनसुनवाई में आई और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. आवेदन लेने वाले सब-इंस्पेक्टर (SI) अमित सिंह ने कहा कि आवेदन मिला है और उसकी जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----