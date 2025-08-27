scorecardresearch
 

Feedback

भिखारी के घर चोरी... 8 टूटे ताले लेकर पुलिस के पास पहुंची, बोली- ₹20 हजार कैश और 500 ईंटें ले गए

MP के हरदा जिले में एक भिखारी महिला के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नगदी सहित 500 ईंटें और लकड़ी की बल्ली चुरा ले गए. महिला करीब 8 टूटे ताले लेकर पुलिस विभाग की जनसुनवाई पहुंची.

Advertisement
X
8 बार टूट चुके भिखारी महिला के घर के ताले.(PHOTO:ITG)
8 बार टूट चुके भिखारी महिला के घर के ताले.(PHOTO:ITG)

मध्य प्रदेश के हरदा में जनसुनवाई के दौरान एक अजीब मामला सामने आया. यहां एक भिखारी महिला टूटा हुआ ताला लेकर पहुंची और रोने लगी. पुलिस से कहने लगी कि उसके घर के ताले बार-बार टूट जाते हैं. इस बार भी ताला टूटा तो पता चला कि घर में रखे 20 हजार रुपये नकद, सामान, 500 ईंटें और 5 लकड़ी की बल्लियां चोरी हो गईं. 

हरदा सिटी कोतवाली थाना इलाके स्थित दूध डेयरी के पास रहने वाली पीड़िता ने इस संबंध में एक आवेदन भी दिया है. पार्वती बाई ने अधिकारियों से कहा कि वह अपने बेटे के पालन-पोषण के लिए भीख मांगती है. सुबह घर से निकलती है और दोपहर या शाम को लौटती है. इस दौरान कई बार घर का ताला टूटा मिलता है. 

बुजुर्ग महिला ने बताया कि अब तक चोर उसके घर के ताले कई बार तोड़ चुके हैं. उम्र के कारण शुरू में उसे याद नहीं रहता था कि ताला लगाया या नहीं. पहले लगता था कि शायद ताला ठीक से बंद नहीं किया होगा. लेकिन बार-बार चोरी होने पर समझ आया कि यह चोरों की हरकत है.

सम्बंधित ख़बरें

Mathura DM's video goes viral (photo- screengrab)
जब DM ने बुजुर्ग भिखारी के आगे जोड़े हाथ, कहा- मांगना है तो भगवान से मांगों बाबा... VIDEO 
इंदौर बना देश का पहला भिखारी-मुक्त शहर. (Screengrab)
इंदौर शहर बना देश का पहला भिखारी-मुक्त शहर, भीख मांगने और देने पर भी लगा प्रतिबंध 
Murder death dead body
जालना: कुकर्म की कोशिश पर भिखारी ने कर दी हत्या, पहले ईंट से मारा फिर गला घोंटा 
जयपुर: भिखारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ 
नदी पार करते स्कूली बच्चे.
पढ़ाई के लिए जान जोखिम में डाल रहे बच्चे, पैदल पार करनी पड़ती है नदी 

परेशान होकर पार्वती बाई टूटा ताला लेकर जनसुनवाई में पहुंची और पुलिस से मदद की गुहार लगाई. जनसुनवाई में पहुंची पार्वती बाई को आशंका है कि चोर ने उसके घर में रखे 10 किलो आटे में कुछ मिला दिया होगा. 

Advertisement

अधिकारियों और प्रेस से बात करते हुए वे भावुक हो गई और घटना का विवरण दिया. महिला पुलिस थाने जाने से पहले सीधे जनसुनवाई में आई और आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की. आवेदन लेने वाले सब-इंस्पेक्टर (SI) अमित सिंह ने कहा कि आवेदन मिला है और उसकी जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement