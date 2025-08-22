FDA का अलर्ट: इंपोर्टेड बर्तन से फैल रहा जहर, खाना बनाते वक्त घुल सकता है लेड

अमेरिकी फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है. FDA ने कहा है कि बाजार में मिलने वाले कुछ आयातित कुकवेयर (बर्तन) से खाना बनाते वक्त लेड (Pb) की खतरनाक मात्रा भोजन में घुल सकती है. ये स्थिति खासतौर पर छोटे बच्चों, प्रजनन आयु की महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बेहद जोखिम भरी है.

FDA और उसके राज्य भागीदारों ने जांच में पाया कि एल्यूमिनियम, पीतल (ब्रास) और कुछ एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं (एलॉय) से बने बर्तन जिन्हें Hindalium/Hindolium या Indalium/Indolium कहा जाता है, ये खाना पकाने के दौरान भोजन को दूषित कर सकते हैं. इन बर्तनों से पकाया गया खाना असुरक्षित हो जाता है.

ये हैं FDA की सिफारिशें

उपभोक्ता अपने घरों में ऐसे बर्तनों की जांच करें और यदि वे सूचीबद्ध श्रेणी में आते हैं तो उन्हें तुरंत फेंक दें.

इन बर्तनों को दान न करें और न ही रिफ़र्बिश करें. अगर किसी को लेड एक्सपोज़र (Lead Exposure) या शरीर में लेड के स्तर बढ़ने की आशंका हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें.

खुदरा विक्रेताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी है कि वे जो भी कुकवेयर बेचते या वितरित करते हैं, वो FDA के सभी नियमों का पालन करता हो और पूरी तरह सुरक्षित हो.

लेड घुलने की जांच (Leach Testing) के लिए कई तरह की टेस्टिंग विधियां उपलब्ध हैं। इसके लिए FDA का स्पेशल टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी अपनाया जा सकता है.

खुदरा विक्रेता और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सलाह दी गई है कि वे किसी भी फूड-कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसकी सुरक्षा और नियमों की स्थिति पर FDA से परामर्श लें.

FDA का कहना है कि ये चेतावनी सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से दी गई है. गलत कुकवेयर का इस्तेमाल लंबे समय तक जारी रहा तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है.

